Максим Новиков, ТАИФ-НК: «Нефтепереработка сегодня — одна из составляющих экономики Татарстана и всей страны»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

АО «ТАИФ-НК» — 25 лет с момента основания. Созданное в 1998 году на базе одной установки по производству прямогонного бензина, сегодня предприятие имеет статус одного из эффективных и современных нефтеперерабатывающих производств, имеющих высокое значение для экономики и промышленности не только Татарстана, но и России. История становления нефтеперерабатывающей компании, достигнутые за четверть века результаты, сегодняшнее положение дел, а также дальнейшее развитие компании — эти темы стали главными на онлайн-конференции, участником которой стал генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

В ногу с техническим и технологическим прогрессом

Июнь 1998 года имеет особое значение в летописи становления и дальнейшего развития одной из крупных нефтеперерабатывающих компаний Татарстана и в целом РФ. Тогда совет директоров головной компании ТАИФ принял решение о создании на базе установки первичной переработки нефти — ЭЛОУ АВТ-7 — нефтеперерабатывающего предприятия «ТАИФ-НК». Таким образом, топливно-энергетический комплекс Татарстана получил первую в своем составе компанию, в основу которой была заложена переработка сложной, высокосернистой татарстанской нефти.

Нынешний руководитель предприятия, генеральный директор Максим Новиков свой трудовой путь начинал именно здесь, когда устроился в 1999 году оператором четвертого разряда той самой базовой технологической установки. Поэтому он является свидетелем и непосредственным участником всех главных событий и процессов в становлении и развитии одного из ведущих предприятий республиканской промышленности.

Как он вспоминает сегодня, на тот момент в составе предприятия действовала только первичная установка ЭЛОУ АВТ-7, где нефть перерабатывали в прямогонный бензин — сырье для дальнейшего изготовления этилена, так же получали дизельное топливо и мазут, который отправлялся на соседнюю ТЭЦ-1. С тех пор компания прошла большой путь, став знаковой величиной в составе ТЭК России. Если сравнить «ТАИФ-НК» четверть века назад и сегодняшнее состояние, статус компании и ее значимость, то это будут абсолютно разные величины, отмечает Максим Новиков.

За 25 лет компания прошла большой путь, став знаковой величиной в составе ТЭК России. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Развитие компании шло и сегодня продолжает свое движение в ногу с техническим и технологическим прогрессом. Как отмечает Максим Новиков, визуально ЭЛОУ АВТ-7 остается такой же, как была создана еще во времена СССР, но внутри установки, подчеркивает он, оснащение поменялось кардинально: к примеру, печи заменили на более экологичные, и если 25 лет назад аппаратчики работали на пневматических приборах КИП, то сегодня это современная система управления.



По отбору светлых нефтепродуктов «ТАИФ-НК» — на первом месте в России

Ключевую роль в стремительном развитии нефтеперерабатывающего предприятия Нижнекамска — от небольшой технологической установки до одного из ведущих игроков нефтеперерабатывающей отрасли страны — сыграл ее акционер ГК «ТАИФ».

— После того, как мы оказались в руках ТАИФа, который всегда ставит перед собой только высокие и глобальные цели, всегда смотрит только вперед, изучая лучшие мировые практики, чтобы затем реализовывать у себя, что и было по факту сделано на «ТАИФ-НК», мы одними из первых получили топливо класса «Евро-5», бензин высоких экологических классов, а затем был реализован уникальный проект по глубокой переработке тяжелых остатков нефти — это конек ГК «ТАИФ».

«Нефтепереработка сегодня — это экономика Татарстана и всей страны, одна из ее составляющих», — отметил собеседник издания. Однако если вернуться к зарождению компании, то в 1998 году, рассказывает Максим Новиков, вокруг предприятия было немало вопросов, требующих безотлагательного решения и проработки. Так, отбор светлых продуктов переработки на тот момент составлял лишь 38%, сегодня этот показатель вырос почти втрое — до уровня выше 90%.



Расцвет нефтеперерабатывающей компании начался с 2000-х годов, когда шаг за шагом компания достигала новые цели и высоты — модернизация ЭЛОУ АВТ-7, установка гидроочистки, первый в Татарстане завод бензинов и, наконец, уникальный КГПТО. По показателю индекса сложности Нельсена, который сравнивает мощности вторичной переработки на нефтеперерабатывающем заводе с мощностью первичной перегонки, то в России «ТАИФ-НК» имеет довольно высокий уровень, уверенно занимая вторую строчку рейтинга.

Нефтепереработка сегодня — это экономика Татарстана и всей страны, одна из ее составляющих. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Могло быть и выше — первое место. Но так сложилось, что наше нефтеперерабатывающее предприятие с момента своего создания было заточено под своего стратегического партнера — «Нижнекамскнефтехим». Один из наших продуктов передела — прямогонный бензин — он всегда предназначался для химкомбината. Хотя можно было построить и другие установки по топливному варианту, которые бы мог позволить индекс Нельсена, и мы бы могли легко реализовать у себя эти проекты, но исторически сложилось так, что оба предприятия всегда были связаны и едины. И сегодня между нами действует прямой контракт, и часть продуктов, которые вырабатываются на «ТАИФ-НК», служат сырьем для «Нижнекамскнефтехима». Все, что остается, доводится до самых высших экологических стандартов и реализуется как товарный продукт.

Отбор светлых нефтепродуктов — главный показатель в нефтепереработке



Согласно рейтингу российского аналитического центра «ИнфоТЭК», «ТАИФ-НК» по отбору светлых нефтепродуктов сегодня занимает первое место. По мнению генерального директора предприятия, именно этот показатель, а вовсе не глубина переработки, является самым главным в отрасли нефтепереработки. Еще один из значимых показателей эффективности производства — выделение серы. То есть какой именно объем этого вещества был выведен из нефти, а полученные из сырья продукты переработки благодаря высокой степени очистки доведены до совершенства. В свою очередь, выделенная сера затем преобразуется в элементарный химический элемент с чистотой 99,9%. Известно, что своими свойствами сера, содержащаяся в нефти, оказывает негативное воздействие и на экологию, и на другие сферы. Однако после выделения и очистки она по факту становится доведенной до того уровня качества, с которым ее можно использовать в самых разных сферах.



Средний показатель глубины переработки в 2022 году на КГПТО составил 88%. Сегодня этот показатель по отбору светлых нефтепродуктов уже превысил 92%, сообщил Максим Новиков. Однако новый производственный объект, который уже прошел общественные слушания, после запуска новой промышленной установки позволит достигнуть заветной цели — глубины переработки 98,3% по извлечению светлых и 98,7% по глубине переработки, подчеркнул спикер издания.

«ТАИФ-НК» по отбору светлых нефтепродуктов сегодня занимает первое место. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Сегодня, несмотря на колоссальное количество санкций, введенных в мире против России, «ТАИФ-НК» продолжает успешно работать и отгружать товарную продукцию своим потребителям», — отметил Максим Новиков. Говоря о санкционном влиянии и зависимости российской промышленности от импортного оборудования или деталей, то глава предприятия не стал скрывать, что проблема с деталями или оборудованием имеет место: «Но если не сидеть сложа руки, а искать возможности импортозамещения, другие решения, не замыкаясь на одном — чем их будет больше, тем лучше, — то к этим вопросам можно подойти вполне спокойно. Важно развивать партнерские отношения с надежными компаниями-производителями сырья или оборудования, это очень скрупулезная работа обоих участников этого процесса. Только партнерские отношения между российскими компаниями позволят справиться с нынешней ситуацией», — уверен Новиков.



Говоря о перспективах развития, Максим Новиков отметил, что когда-то экологический стандарт содержания серы в дизельном топливе составлял 1,8%, потом были введены экостандарты класса 1 и 2 с сотнями ППМ и так далее до класса — 4 и 5, где уровень ППМ достигает всего 10. Для этого пришлось внедрять новые процессы, совершенствовать технологии, использовать другие температуры или катализаторы:



— И пока мы из нефти на выходе не получим 100% светлых продуктов, наверное, никогда не остановимся в своем развитии. Даже тот маленький процент, который останется, — мы его сейчас доводим до качества тяжелого остатка, но если мы его дальше раздробим, так сказать, доведем до еще более высокого, то тогда мы уже, наверное, остановимся.



Между тем, отмечает Новиков, на пятки отрасли нефтепереработки наступают другие, новые технологии. «И все же на сегодняшний момент нефтепереработка выгодна во всем мире, поэтому нефтяные компании продолжают вкладываться и в нефтедобычу, и в геологическую разведку. Да, мы находимся на каком-то переходе на альтернативные виды топлива, но пока мир не готов полностью отказаться от традиционного топлива», — считает руководитель «ТАИФ-НК».



«Главная ценность ТАИФ-НК — это персонал предприятия»



Самая главная ценность «ТАИФ-НК» — это персонал предприятия, подчеркнул его генеральный директор в ходе онлайн-конференции: «Это замечательные люди, которые на протяжении всех лет существования «ТАИФ-НК» развиваются сами, обеспечивают непрерывное производство и получение высококачественных продуктов».



В самом начале развития «ТАИФ-НК», рассказывает собеседник издания, работники установки ЭЛОУ АВТ-7 считали себя буквально элитой. «Тогда рядом с нашей установкой строилась новая — КГСД (комплекс гидроочистки средних дистиллятов), и я помню, как коллективы между собой соперничали. Но потом в итоге сложилось все так, что мы стали одним целым, как и все технологические процессы. Однако соединение двух разных коллективов на тот момент, помню, как мы это переживали, были какие-то споры, даже соревновательность в каких-то моментах», — вспоминает глава «ТАИФ-НК».

Самая главная ценность ТАИФ-НК — это персонал предприятия. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Учитывая этот личный опыт и будучи сегодня генеральным директором крупной компании, одной из своих задач Максим Новиков видит в налаживании дружеских отношений между всеми коллективами предприятия, имеющего в своем составе уже несколько подразделений: «Да, каждое подразделение имеет свою историю, свой дух. Но самое главное, чтобы мы все вместе работали на один большой результат, где от работы каждого подразделения зависит общий успех», — такой видит сегодня одну из своих задач руководитель компании.



Какие факторы влияют на то, что работники «ТАИФ-НК» преданы предприятию, считая его своим вторым домом? В первую очередь, считает Максим Новиков, это стабильная работа компании:



— Как бы ни ругали нас некоторые за некую закрытость, но мы бережем свою семью. И какие бы проблемы ни были у предприятия, мы всегда относились ко всем выплатам, которые обещали, всегда с 100%-ной ответственностью. Социальные выплаты у нас всегда на самом приоритетном уровне. Если вспомнить ковидные времена, то предприятия кто-то закрылся на этот период, кто-то сократил зарплаты. В нашем случае тогда все выплаты были выполнены в полном объеме. Персонал это видит и ценит, поэтому и предприятие, в свою очередь, делится с ним своими успехами, — подчеркнул глава компании.



Известно предприятие и тем, что каждый сотрудник получает возможность для карьерного роста. Главное, суметь продемонстрировать свой профессиональный уровень, мастерство. «И если работник проявляет себя, особенно показательными в этом плане являются строительство новых объектов, а затем и пусконаладочный процесс, выход на получение товарной продукции, то почему бы ему затем не доверить управление процессом производства, возглавить какое-то подразделение и так далее. Хочу сказать, что у нас всегда есть возможности для профессионального роста. И каждому работнику, если у него есть стремление и желание к этому, — у нас всегда «зеленый свет», — подчеркнул глава компании.



«Спорт и производство — это два взаимодополняющих фактора»



Причем сплоченность свою работники демонстрируют не только при выполнении своих профессиональных обязанностей, в ежедневном труде, но также во время участия в различных спортивных мероприятиях. «У тех, кто достигает определенных успехов в ежедневном труде, это стремление к победе, наверное, уже внутри человека сидит. Тех, кто достигает определенных вершин на производстве, я постоянно вижу этих же людей и на соревнованиях. Здоровый дух помогает в достижении тех целей и решений, которые иногда требуют атакующей манеры — тогда поставленной цели, результата можно будет добиться в кратчайшие сроки и на рабочем месте», — уверен Максим Новиков.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спорт и производство, считает гендиректор «ТАИФ-НК», это два взаимодополняющих фактора. В этом вопросе его поддерживает и компания-акционер, отметил Новиков. Поэтому в рамках поддержки спорта, ЗОЖ в нашем коллективе мы заключили контракты с нашими партнерами, городскими фитнес-клубами, которые помогают нам обеспечить досуг работников, их активный отдых, чтобы они не сидели в телефоне, дома, а работали над своим телом, духом и характером и так далее, подчеркнул Новиков:



— Спорт может быть разный, желательно без травм, но иной раз адреналин тоже воспитывает дух. Сейчас я пытаюсь освоить эндуро (класс мотоцикла и дисциплина мотоспорта и велоспорта, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, — прим. ред.), всю жизнь мечтал. Пусть мне за 40, но когда-то же надо попробовать.



«Отмечать свое 25-летие «ТАИФ-НК» планирует скромно, лучше заняться совершенствованием технологии», — отметил Максим Новиков. Традиционно коллектив компании-юбиляра ждет торжественное мероприятие, на котором будут отмечены передовики и отличники производства — их отметят различными наградами и памятными подарками.





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