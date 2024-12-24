«Нам есть чем гордиться»: «ТАИФ-НК» взял сразу два призовых места в конкурсе «ЭКОлидер»

Нефтепереработчики стали первыми в номинации «Охрана водных ресурсов» и третьими в группе «Лучший проект в сфере экологической безопасности»

Фото: Михаил Захаров

«ТАИФ-НК» вновь подтвердил статус одного из самых экологичных предприятий Татарстана. Спустя 3 года нефтепереработчики стали победителями республиканского конкурса «ЭКОлидер-2024». Компания заняла первое место в области охраны водных ресурсов и третье в номинации «Лучший проект в сфере экологической безопасности». На торжественной церемонии награждения побывал корреспондент «Реального времени».

291 заявка в 21 номинации

Всего на 20-й, юбилейный республиканский конкурс «ЭКОлидер» поступила 291 заявка в 21 номинации. Главная цель — выявить и поощрить предприятия, организации, граждан и общественные объединения, уделяющие большое внимание вопросам охраны окружающей среды. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, открывая мероприятие, поблагодарил участников конкурса за весомый вклад в сохранение окружающей среды.

Александр Шадриков, открывая мероприятие, поблагодарил участников конкурса за весомый вклад в сохранение окружающей среды. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Все, что мы делаем вместе с вами, мы делаем в первую очередь для людей. И сегодня хочу еще раз сказать спасибо всем жителям республики. Отдельно поблагодарить наших промышленников, которые принимают активное участие в реализации экологических программ. Благодаря этой работе Татарстан уже который год подряд лидирует в федеральном округе по вкладу промышленных предприятий в экологию, — подчеркнул он.



Во время церемонии награждения представитель «ТАИФ-НК» дважды поднимался на сцену. Компания стала лидером в номинации «Охрана водных ресурсов», а также заняла третье место в группе «Лучший проект в сфере экологической безопасности». Напомним, для нефтепереработчиков это не первая высокая награда в области экологии. В 2021 году компания стала лучшей в номинации «Нефтяная и газовая промышленность».



— «ТАИФ-НК» — экологически направленное предприятие, которое ежедневно улучшает экологическую обстановку в регионе. Мы проводим большое количество экологических мероприятий. Нам есть чем гордиться. У нас внедрена система замкнутого водооборотного цикла. Все образующиеся стоки очищаются на своих очистных сооружениях и используются повторно в производстве. Таким образом, мы минимизируем использование водных ресурсов, — рассказал корреспонденту «Реального времени» начальник отдела охраны окружающей среды «ТАИФ-НК» Руслан Валиев.

«ТАИФ-НК» — экологически направленное предприятие, которое ежедневно улучшает экологическую обстановку в регионе, отметил Руслан Валиев. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его словам, с 2015 года по сентябрь 2024-го на предприятии было очищено и повторно направлено на производственные нужды более 13,5 млн куб. м воды. Для бесперебойной работы очистных сооружений и своевременной подпитки блоков оборотного водоснабжения НПЗ и КГПТО в 2023 году было закуплено восемь модулей для мембран электродиализа общей стоимостью более 140 млн рублей.



В закрытых водооборотных системах для охлаждения хладагента используются современные секционные вентиляторные градирни, позволяющие исключить сброс стоков в водные объекты и использование свежей речной воды в качестве хладагента. Для увеличения теплосъема, предотвращения потерь теплоносителя и излишней подпитки водооборотной системы на НПЗ была произведена замена градирни.



За 10 лет на 50% снизились выбросы в атмосферу



Большую работу компания проводит в сфере охраны атмосферного воздуха. Ряд мероприятий, реализованных за последние 10 лет, а также внедрение наилучших доступных технологий позволили снизить выбросы загрязняющих веществ на 47,3%.



— Эти цифры подтверждает проведенная в 2024 году инвентаризация стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такие результаты были достигнуты благодаря ежегодным мероприятиям, направленным на снижение антропогенной нагрузки. За последние 5 лет реализован ряд мероприятий, позволяющих значительно снизить сброс на факельные установки и возвратить газы в производство, — уточнил Валиев.

Большую работу компания проводит в сфере охраны атмосферного воздуха. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В 2022 году на НПЗ была введена в эксплуатацию первая станция автоматизированного мониторинга выбросов (АСМВ). В 2024 году производится оснащение двух печей КГПТО, до 2028 года АСМВ планируется оснастить все производства.



— В рамках Соглашения о взаимодействии по предоставлению данных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, заключенного между «ТАИФ-НК» и Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, в этом году мы ввели в эксплуатацию две автоматические станции контроля загрязнения атмосферы на границе единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. Станции установили в селе Прости и поселке Строителей. В режиме реального времени они контролируют качество атмосферного воздуха. Все данные передаются в Минэкологии. За период работы станций нарушений по качеству атмосферного воздуха не выявлено, — заметил Руслан Валиев.

В режиме реального времени станции контролируют качество атмосферного воздуха. Все данные передаются в Минэкологии. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Более 95% отходов утилизируются или обезвреживаются



Отдельного внимания заслуживает деятельность «ТАИФ-НК» в области обращения с отходами производства. На предприятии организовано селективное накопление отходов в специально оборудованных местах, исключающих загрязнение окружающей среды. Доля отходов, направляемых на утилизацию или обезвреживание, сегодня составляет более 95%.



А ввод в эксплуатацию новой установки КОГГ позволил не только увеличить выход светлых нефтепродуктов и достичь максимального извлечения нежелательных компонентов, таких как сера, азот, металлы, но и сократить объемы образования отходов производства более чем на 80%.



— Мы уверенно двигаемся к созданию безопасной и устойчивой экосистемы в регионе. Наша приверженность экологическим принципам основана на постоянном внедрении инновационных технологий, направленных на снижение антропогенной нагрузки. Это и совершенствование технологических процессов, и внедрение систем очистки выбросов и сточных вод, и переход на экологически чистые виды топлива, — заключил Руслан Валиев.

Около 31 школы силами работников компании было высажено 975 древесно-кустарниковых саженцев. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

В «ТАИФ-НК» не ограничиваются только техническими решениями. На предприятии широко развита экологическая культура. Работники компании активно участвуют в экологических акциях, организуют субботники по очистке территорий, проводят экологическое просвещение в школах города, занимаются сбором макулатуры и посадкой деревьев.



Так, в 2024 году «ТАИФ-НК» реализовал проект по озеленению променада в 27-м микрорайоне Нижнекамска. Здесь работниками компании было высажено 975 древесно-кустарниковых саженцев. По мнению жителей микрорайона, украшенный зеленью сквер станет еще одной визитной карточкой нефтехимической столицы Татарстана.



Успешным завершением года для «ТАИФ-НК» стало получение комплексных экологических разрешений (КЭР) на все свои объекты первой категории. Символично, что об этом стало известно в день подведения итогов конкурса «ЭКОлидер».

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Это значимое событие еще раз подтверждает приверженность компании принципам экологической ответственности и соблюдение высочайших стандартов охраны окружающей среды, а также соответствие наилучшим доступным технологиям. Получение КЭР гарантирует соблюдение всех требований действующего законодательства и позволит компании продолжать работу в соответствии с лучшими мировыми практиками.