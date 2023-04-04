Общественность дала добро: ТАИФ-НК будет строить новую установку

Уже к концу 2024 года линейка продукции нефтеперерабатывающей компании Группы ТАИФ пополнится еще одним продуктом, а глубина переработки приблизится к 100%

Фото: Роман Хасаев

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти глубина переработки и, что особенно важно, извлечение высококачественных, не требующих дополнительного облагораживания светлых нефтепродуктов на ТАИФ-НК уже достигли рекордных отметок не только в России, но и в мировых масштабах. Однако цель, которую ставят перед собой в нефтеперерабатывающей компании Группы ТАИФ, — не нынешние 87% извлечения светлых и глубина переработки почти 88,5% в среднем по году, и даже не 93—94%, что достигалось в отдельные месяцы, а максимально приближенные к 99% глубина и к 98% извлечение светлых. Сделать последний шаг к цели призвана помочь новая установка, общественные слушания по проектной документации которой состоялись на днях в Нижнекамске. Подробности — в материале «Реального времени».

Отходы или сырье?

Это с какой стороны посмотреть. Для кого-то и мазут с гудроном — уже не более чем раздражитель. Ведь вроде и продукция востребована рынком. Вот только стоит дешевле, чем нефть, из которой получается. А для АО «ТАИФ-НК» все это — повод для того, чтобы запустить процессы углубления переработки. Да еще с применением технологий и в таких масштабах, каких до Группы ТАИФ не было нигде в мире.

Сколько было споров вокруг работоспособности Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти! Сегодня злопыхатели молчат, а конкуренты просятся на производство: взглянуть, как все устроено и работает. Проблема-то с качеством нефтяного сырья и объемом тяжелых остатков для отрасли общая.

Местом проведения общественных слушаний стал кадетский корпус в Нижнекамске. Фото: Динар Фатыхов

В АО «ТАИФ» и на АО «ТАИФ-НК» уже смотрят дальше в будущее: как и во что полезное можно превратить то, что остается после глубокой переработки тяжелых остатков?

— Остаются вот эти несколько процентов темных нефтепродуктов. Несмотря на малое количество этих нефтепродуктов, они технологически, скажем так, не самые полезные. В процессе сначала перегонки, а затем переработки на КГПТО этот остаток меняет свое агрегатное состояние. На выходе из установки он жидкий, а спустя несколько часов, в процессе остывания превращается в смесь пастообразного вещества — кокса с жидкостью. Это совершенно не технологичный продукт: его нельзя перекачивать по трубам, он забивает цистерны, резервуары, а при утилизации может произвести большое количество выбросов, — в разговоре с журналистом «Реального времени» пояснил главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Алексей Храмов: «Сырьем для новой установки станут остатки переработки тяжелых остатков нефти на КГПТО». Фото: Динар Фатыхов

И именно этим остаткам переработки тяжелых остатков перегонки нефти и предстоит стать сырьем для новой установки. Но прежде чем приступать к ее строительству, предстоит соблюсти ряд обязательных требований. Одно из ключевых — получить одобрение общественности.

Три недели на обсуждение

Сами общественные слушания состоялись 23 марта на площадке Кадетского корпуса в Нижнекамске. Причем они одновременно шли и в режиме офлайн, когда неравнодушные граждане решили прийти и лично выслушать все аргументы за и против, и в режиме онлайн — с помощью прямой трансляции в телеграм-канале с возможностью и проголосовать, и озвучить свои вопросы.

Общественные слушания проходили в смешанном формате: часть людей пришли в кадетский корпус лично, часть присоединились онлайн в телеграм-канале. Фото: Динар Фатыхов

Слушания предваряла еще одна фаза общественного обсуждения.

— В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, положением ФЗ «Об охране окружающей среды», Нижнекамский муниципальный район и АО «ТАИФ-НК» с 3 марта 2023 года начали ведение общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Установка получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона с использованием механического высокотемпературного вакуумного реактора». С предварительными материалами оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) можно было ознакомиться с 3 марта и по сегодняшний день в электронном виде на официальном сайте Нижнекамского муниципального района, на сайте АО «ТАИФ-НК», а также на сайтах Росприроднадзора и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. На бумажных носителях проект был размещен в городе Нижнекамск по двум адресам — в здании управления АО «ТАИФ-НК» и в здании МФЦ, — пояснила сомодератор слушаний — начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполкома Нижнекамского муниципального района Ольга Чернышева.

Соответствующие уведомления заблаговременно были опубликованы на официальных сайтах Росприроднадзора, Минприроды РТ, исполкома НМР, АО «ТАИФ-НК».

Ольга Чернышева: «Общественные обсуждения по проекту начались 3 марта». Фото: Динар Фатыхов

Желающие могли оставить свои замечания, записаться на выступления и на участие в слушаниях. Объявления не остались незамеченными, о чем красноречиво свидетельствует то, что общее число участников слушаний в режимах онлайн и офлайн превысило 200 человек. И это не считая представителей инициатора слушаний — АО «ТАИФ-НК», проектной организации, компании, производившей оценку воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) и исполкома НМР.

С заботой об окружающей среде

Именно на этой части жизни и деятельности АО «ТАИФ-НК» сделал основной акцент главный инженер компании Алексей Храмов.

Мощность производств по нефтяному сырью — 7,0 млн тонн в год и 1 млн в год по газовому конденсату. Более 40 наименований производимой продукции. Четверть века безупречной работы, передовые технологии и постоянное стремление к развитию — все это АО «ТАИФ-НК».

Алексей Храмов: «Строительство этой небольшой установки является логическим завершением КГПТО». Фото: Динар Фатыхов

А еще постоянное и неукоснительное выполнение всех взятых на себя социальных обязательств:

— В том числе полный объем группы всех налоговых платежей и сборов. С 2017 по 2022 год было выплачено более 14 млрд рублей в консолидированный бюджет нашей республики и более 114 млрд рублей в бюджет РФ. Социальная политика компании включает в себя развитие и поддержку работающей молодежи, патриотическое воспитание подрастающего поколения, компания ведет разностороннюю благотворительную деятельность, принимает участие в различных республиканских проектах. Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников также является одним из приоритетных направлений деятельности ТАИФ-НК. В компании действует принцип работы на опережение, который включает в себя целый комплекс профилактических мер, — подчеркнул Алексей Храмов.

Это одна сторона социальной направленности работы компании. Вторая, не менее важная, — бережное отношение к окружающей среде и обеспечение экологической безопасности производств:

— Все это всегда являлось и является одним из главных правил текущей и перспективной деятельности ТАИФ-НК. В целях обеспечения экологической безопасности производств Обществом реализуются природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в нашем городе. В результате реализации данных мероприятий АО «ТАИФ-НК» удалось достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 33%, а также сэкономить потребление речной воды более чем на 11 млн кубических метров, что сопоставимо с объемом всей воды в озере Кабан. За период с 2017 по 2022 год на реализацию мероприятий по улучшению экологии было затрачено более 2 млрд рублей, что в очередной раз подчеркивает заинтересованность предприятия в сокращении негативного воздействия на окружающую среду, — особо акцентировал внимание участников слушаний главный инженер АО «ТАИФ-НК».

ТАИФ-НК постоянно работает над повышением глубины переработки сырья, ростом показателей извлечения светлых нефтепродуктов и экологизацией процессов. Фото: Динар Фатыхов

Большая часть газов, ранее сгоравших на факельных установках, сегодня в качестве сырья и топлива возвращается в производственные процессы. Источники выбросов оборудуются автоматическими системами мониторинга, что повышает эффективность контроля. Ведется активная работа по восстановлению и наращению объемов «зеленых легких» Нижнекамского района. За 15 лет работники компании высадили деревья и кустарники суммарно на площади более 500 гектаров. А на самих производствах активно внедряются энергосберегающие технологии, что также благоприятно влияет на экологическую обстановку.

Новации в производстве направлены и на улучшение экологии региона. Отходы производства, которые или пришлось бы продавать как котельное (далеко не самое экологически безопасное) топливо, или вовсе искать способы для утилизации, получают шанс принести пользу, став востребованными продуктами — вакуумным газойлем и концентрированным остатком гидрокрекинга гудрона (КОГГ), больше известным как ПЕК. А это более чем на 70% сократит отходы от переработки тяжелых остатков перегонки нефти в целом.

КОГГ — продукт, которого давно ждет отечественная металлургия. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Что же касается КОГГ, то именно такой продукт давно ждет отечественная металлургическая отрасль:

— Металлургам этот продукт интересен как заменитель жирных, редких, дефицитных углей. При этом такой ПЕК в сравнении с классическим каменноугольным или нефтяным ПЕКом содержит значительно меньше серы, меньше тяжелой ароматики, то есть это еще один большой бонус с точки зрения экологии и по экономике, — отметил Алексей Храмов. И добавил: — ТАИФ-НК на сегодня — один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов даже не в России, а в мире в целом, и логическим завершением Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков является строительство этой небольшой установки.

Подобных установок в мире нет

— По своей сути, установка не какая-то из ряда вон выходящая уникальная технология. Но! Уникальной ее делает сочетание с комплексом VCC, масштаб и те условия, при которых она будет работать. Можно с уверенностью сказать: второй такой установки на земном шаре не найдете. При этом все технические и технологические решения уже проверены и опробованы в лабораторных условиях. Сейчас речь идет о процессе масштабирования, — пояснил журналисту «Реального времени» главный инженер ТАИФ-НК.

Руководитель компании-проектанта, генеральный директор ЗАО «ИЦ «Технохим» Иван Арсеньев с трибуны рассказал о комплектности установки, ее загрузке и месте, отведенном под ее строительство.

— Территория расположения — Республика Татарстан, город Нижнекамск, на существующей производственной площадке АО «ТАИФ-НК». Объект относится к новому строительству, предназначен для непрерывной переработки неконвертируемого остатка гидрокрекинга гудрона производительностью 240 тыс. тонн по сырью в год. Либо 30 тыс. кг в час при времени непрерывной работы 8 000 часов в год, — пояснил он.

О компоновке и расположении новой установки собравшимся рассказал руководитель проектной организации Иван Арсеньев. Фото: Динар Фатыхов

Площадь застройки — менее чем 1,2 гектара. Участок находится на территории цеха №06 НПЗ АО «ТАИФ-НК». В состав установки войдет блок на три реактора, где, собственно, под вакуумом и будет происходить концентрирование неконвертируемого остатка гидрокрекинга гудрона. Обогрев стенок реактора будет обеспечиваться за счет топочной камеры. В блоке утилизации тепла предстоит производить предварительный подогрев сырья, и там же будет получаться пар для вакуум-создающей системы. Далее концентрированный КОГГ будет подаваться в здание грануляции на измельчение, а оттуда — на узел отгрузки в автомобильный и железнодорожный транспорт.

Мощность новой установки по сырью составит 240 тыс. тонн в год. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Технология позволяет получить концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона, который соответствует требованиям стандартов организации ТАИФ-НК. Также технология позволяет снизить образование отходов существующего КГПТО более чем на 70%. Управление установкой — из существующей операторной цеха №06 НПЗ, — в своем выступлении выделил Иван Арсеньев.

При мощности по сырью в 240 тыс. тонн в год установка позволит получать 112 740 тонн КОГГ и 126 640 тонн вакуумного газойля. Первый продукт будет отправляться компаниям металлургической отрасли, второй по проекту будет вливаться в сырьевой поток для установки каталитического крекинга установки бензинов ТАИФ-НК.

Выбранная для установки получения КОГГ технология существенно экологичнее в сравнении с традиционными УЗК. Фото: Динар Фатыхов

— Снабжение установки энергоресурсами будет осуществляться за счет существующих сетей КГПТО и НПЗ. Принятые проектные решения и применяемое оборудование будут обеспечивать надежность и безаварийность функционирования, а также безопасность эксплуатации. При этом, согласно справочнику наилучших доступных технологий, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от классических установок замедленного коксования практически по всем параметрам превышают аналогичные показатели от установок получения технического углерода, то есть той технологии, что сравнима с установкой КОГГ. То есть эта установка намного экологичнее УЗК, — в завершение своего выступления подчеркнул Иван Арсеньев.

Нагрузка на окружающую среду возрастет незначительно

Таков общий смысл выступления заместителя руководителя отдела экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» Галины Кузнецовой о результатах оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС).

Галина Кузнецова: «Нагрузка на окружающую среду возрастет незначительно». Фото: Динар Фатыхов

По словам эксперта, основными задачами ОВОС при подготовке предварительных материалов, являются:

оценка текущего состояния компонентов окружающей среды и выявление экологических ограничений в районе расположения проектируемого объекта;

проработка альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности, в том числе нулевой вариант — то есть отказ от намечаемой деятельности;

оценка воздействия в периоды строительства и эксплуатации объекта;

разработка комплекса природоохранных мероприятий с целью минимизации негативного воздействия проектируемого объекта при его строительстве и эксплуатации;

выводы о степени остаточного воздействия с учетом природоохранных мероприятий;

расчеты экологических платежей и компенсационных выплат;

обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС.

Согласно результатам ОВОС, установка, которая будет строиться на территории действующего производства Нижнекамского промузла, имеет более чем достаточное удаление от рек, озер, особо охраняемых природных территорий и объектов культурно-исторического значения, а значит, выбросы будущего производства не несут для них ни малейшей угрозы.

— В пределах границ площадки проектируемого объекта водозаборы, поверхностные и подземные источники хозяйственной и питьевой воды и водоснабжения отсутствуют. В зоне санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения также нет. На территории размещения проектируемого объекта месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод нет. Площадка размещения проектируемого объекта расположена вне границ сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям и их санитарно-защитных зон, — продолжала перечислять отсутствие ограничений для строительства производства Галина Кузнецова.

Согласно результатам ОВОС, строительство установки практически не отразится на общем экологическом фоне в Нижнекамском районе. Фото: Динар Фатыхов

Самым волнующим для жителей Нижнекамска вопросом является влияние на их жизнь появления еще одной установки по переработке нефтяного сырья. Ответ Кузнецовой: никак не повлияет.

— Общие объемы выбросов АО «ТАИФ-НК» после реализации проекта увеличатся незначительно. Всего на 1,9% от разрешенного предельно допустимого выброса. Уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами создаваемого объекта на границе единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла и в жилой зоне не будут достигать 0,1 ПДК. Уровень выброса, создаваемого производствами АО «ТАИФ-НК» и проектируемой установки, с учетом фона на границе санитарно-защитной зоны предприятия не достигает 1 ПДК. То есть по результатам выполненных расчетов рассеивания с учетом фона, предельная концентрация всех загрязняющих веществ будут соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормативам в жилой зоне, на границе единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла и в санитарно-защитной зоне АО «ТАИФ-НК» как при строительстве, так и при эксплуатации проектируемой установки, — резюмировала она.

С учетом того, насколько уже к настоящему моменту усилия ТАИФ-НК позволили снизить объемы воздействия на окружающую среду (и без того существенно не дотягивающие до верхней границы ПДК), результаты ОВОС лишь официально подтвердили то, что уже известно.

Вопрос-ответ

После завершения основной части слушаний участники получили возможность задать наиболее волнующие их вопросы и получить на них ответы.

Ринат Курманов поинтересовался, будут ли при вводе установки в эксплуатацию созданы новые рабочие места. Фото: Динар Фатыхов

Рината Курманова интересовало, появятся ли новые рабочие места после ввода установки в эксплуатацию. Ответ: да. Компании потребуются еще 30 специалистов для работы на новом производстве.

Николай Тукеев поинтересовался, для чего ТАИФ-НК планирует новое производство. Фото: Динар Фатыхов

Николая Тукеева волновало, насколько компании вообще нужна эта установка и какую пользу от ее строительства ТАИФ-НК планирует получить. От имени компании ответил представитель проектировщика Иван Арсеньев:

— В первую очередь польза — это избавление от отходов переработки тяжелых остатков перегонки нефти. Порядка 70% всех отходов будет переработано. Также повышение маржинальности АО «ТАИФ-НК» ввиду того, что продукт, получаемый КОГГ, будет реализовываться металлургическим компаниям, а вакуумный газойль станет сырьем для Завода бензинов.

Рафаэль Игтисамов задал вопрос о стоимости проекта и сроках его реализации. Фото: Динар Фатыхов

Нашелся вопрос и у заместителя руководителя исполкома НМР Рафаэля Игтисамова. Как представителя местных властей, ратующего за развитие муниципального района, его волновала сумма инвестиций и сроки реализации проекта.

— По расчетам компании, инвестиции в реализацию проекта составляют 4—4,5 млрд рублей. Сроки реализации, с учетом получения проектной рабочей документации, оцениваются в 1,5 года, — ответил сразу на обе части вопроса Алексей Храмов.

Поддержано единогласно

Финалом общественных слушаний стало голосование. Те, кто присутствовал в зале, делали это классическим методом — поднятием руки. Те, кто принимал участие в слушаниях дистанционно, получили по минуте на то, чтобы ответить на каждый из двух вопросов.

Первый звучал так: «Признать состоявшимися общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы: «Проектная документация по объекту «Установка получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона с использованием механического, высокотемпературного вакуумного реактора», включая предварительные материалы ОВОС». Результат после подсчета всех голосов: за — 207, против — 0, воздержались — 2.

Решение о поддержке проекта строительство установки КОГГ общественностью Нижнекамска было принято единогласно. Фото: Динар Фатыхов. Реклама АО «ТАИФ-НК»

Второй вопрос: «Планируемые мероприятия по намечаемой деятельности — реализация проекта получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона с использованием механического, высокотемпературного вакуумного реактора, одобрена и поддержана участниками слушаний». Здесь ни воздержавшихся, ни тех, кто против, не было совсем. Единогласное за.



АО «ТАИФ-НК» получило одобрение общественности и теперь может приступать к активной фазе реализации проекта. По предварительным расчетам, уже через полтора года, то есть к концу 2024-го, строительные работы должны быть завершены, оборудование пройдет пуско-наладку, и новое производство будет введено в эксплуатацию.