«Татаркино» в 2025-м: дочки-матери, Бухара и сложные турки

Ирек Хафизов и Юлия Захарова начали снимать «Әниләр һәм бәбиләр»/«Дочки-матери».. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В «Татаркино» подвели итоги года, выяснилось — на местные фильмы есть спрос в Малайзии и Ираке, а республиканскому кинематографу нужна тон-студия и фонд кино. В 2025-м в Татарстане будут снимать картины по Туфану Миннуллину и про Шигабутдина Марджани. На последний — даже удалось получить субсидию от Мнкульта России.

Хотим «Ибн Фадлан»!

В 2024 году татарстанское кино показывали в девяти регионах России: от Москвы до Ростова-на-Дону, рассказала глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В теплые дни в казанском сквере им. Аксенова, муниципальных кинотеатрах, на улицах районов показывали кинокартины из архива — эту традицию решено продлить. Отдельно провели фестиваль «Архивное кино — детям», где представили картины типа «Тарлана». Готовится третий сборник фестиваля «Милли мультfest», где дети снимают ленты на татарском языке. К слову, и федеральные проекты, вроде Фестиваля уличного кино, тоже проходят при помощи этой организации.

В Татарстане в течение года также можно было увидеть узбекские, японские, венгерские, турецкие, мексиканские и китайские фильмы. Проходили дни индийского, казахского, малазийского кино и дни кино Королевства Саудовская Аравия.

Среди стран, с которыми «Татаркино» сотрудничает, Айтуганова назвала Узбекистан, Таджикистан, Ирак, Марокко, Малайзию и Турцию.

— В Ираке мы провели Дни татарстанского кино и подписали соглашение с департаментом по кино Ирака, провели переговоры об участии в Багдадском кинофестивале и проведении Дней Ирака в Татарстане, — сообщила спикер.

«Альмандар» позитивно восприняли в Ираке. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В Ираке показали мультфильм «Альмандар», который получил прокатное удостоверение и ожидает проката по России. В городе Вавилоне он понравился студентам, поскольку, как выяснилось, иракские мультфильмы выглядят очень мрачно.

Еще одна картина, которая привлекла внимание иракцев — это «Ибн Фадлан».

— Что понятно, потому что он пошел к нам с Ирака. Но и другие страны интересуются, типа Малайзии, — говорит Айтуганова. — Видимо, такого контента не хватает. Фильм мы перевели на английский, арабский (он пошел по арабским странам). В Марокко он шел на французском. Моя позиция, что все фильмы в Татарстане нужно переводить на нескольких языков. Турки хотят наши фильмы. На TRT они взяли «Тарлана», попросили «Күктау», «Бибинур». Они платят за это.

Ирак, Малайзия также заинтересованы в татарстанском кино, отметила она. Поэтому одна из задач — сделать тон-студию для субтитрования и дубляжа.

А вот с Китаем переговоры идут на уровне «подавайте заявки на Пекинский фестиваль». С прокатом сложнее из-за жесткой цензуры.

— В Ираке у нас была большая пресс-конференция, — вспомнила Айтуганова. — И несколько кинематографистов задали вопрос: как вы относитесь к СВО. В каждой стране есть свои противники и защитники. Нельзя к этой теме относиться очень просто.

В следующем году «Алтын минбар» откроют в новом театре Камала. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«С турецкой стороной тяжело работать»

Идут переговоры с Турцией на уровне кинопроизводства. Турки сейчас читают «Мухаджиров» Махмута Галяу, интересен им и Болгар.

— С турецкой стороной тяжело работать, — отмечает Айтуганова. — У них — независимый кинематограф, без поддержки государства. Чтобы заинтересовать компании, нужен бюджет и хорошая прокатная история.

В эти дни, по словам Айтугановой, прошло первое организационное совещание по XXI Казанскому международному кинофестивалю «Алтын минбар». Киноплощадка еще определяется, но уже известно, что вход на показы вновь будет платным. Открытие и закрытие собираются проводить в новом здании театра Камала.

Поделилась своим мнением Айтуганова о кинофестивале «Союз», который был проведен силами Союза кинематографистов на базе КазГИК:

— Я пока не знаю, какова основная цель фестиваля: показать палитру регионального кинематографа или привлечь молодых кинематографистов? Пока тяжело давать оценки. Каждый фестиваль должен прожить пять лет, чтобы понять куда он смотрит.

«Ибн Фадлан» — одна из востребованных за рубежом из работ Татарстана. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Кино по Миннулину

В 2024-м в широкий прокат выйдет два фильма — «Гора влюбленных» и «Немая кукушка». Оба были представлены на «Алтын минбар».

20 декабря начались съемки фильма «Әниләр һәм бәбиләр» по пьесе Туфана Миннулина. Режиссеры Ирек Хафизов и Юлия Захарова, а также сценарист Айгуль Ахметгалиева перенесли действие в современность. Съемки, которые проходят на средства субсидии «Сохранение национальной идентичности татарского народа», планируется завершить к 25 августа.

В 2025-м начнутся работы над фильмом «Учитель», который снимают совместно с Узбекистаном. Салават Юзеев снимет картину о Шигабутдине Марджани на субсидию министерства культуры РФ. К концу года планируется сделать черновой монтаж.

— То, что мы получили субсидию — это просто чудо. Я не надеялась, — призналась Айтуганова. — Что касается фонда кино — должна быть политическая воля. О наших намерениях, желаниях все знают.

Татарстану нужен фонд кино, вновь повторяет Миляуша Айтуганова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Айтугановой, на фонд в год можно было бы выделять по 50 млн рублей — это бюджет одного фильма. На сайте «Татаркино», между тем, выложили почти все значимые художественные и документальные ленты. Нет только тех, что идут в прокате, выставить их за деньги не позволяют возможности современного сайта. Между тем «Татаркино» готовит музей. В кинотеатре «Мир» будет «Квартира кинорежиссера». А в офисе на Петра Алексеева, 3 расположится кинолекторий.

— Нам хочется, чтобы как можно больше детей, организованных групп, знали историю кино Татарстана, России, — резюмировала Айтуганова.

При этом проблем у кинокадров, выращенных в Татарстане, нет — все работают. Правда, уже не все в Татарстане.

Внезапно, в конце встречи, журналисты вспомнили о фильме «В мае cорок четвертого» («Кырык дүртнең май аенда») по одноименной повести народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха, съемки которого начались в феврале 2023-го. Снимает его Александр Далматов, выпускник ВГИКа. Оказывается, картине, в отличие от «Учителя», субсидию не удалось получить.

— Им понравилась и история, и актриса, но не дотянули проценты, чтобы получить субсидию, — объяснила Айтуганова. — Мы общались на эту тему с Далматовым, все равно к 80-летию Победы выпустим. Нужно около 3 млн рублей.