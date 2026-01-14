За подработку поваром-кассиром в Татарстане можно получать 28 тысяч в месяц

В республике более чем вдвое вырос спрос на подработку в сфере общепита

В 2025 году в Татарстане наблюдался высокий рост спроса бизнеса на подработку в сфере общественного питания. По данным аналитиков сервиса «Авито Подработка», количество предложений о частичной занятости в этой отрасли увеличилось более чем в два раза — на 108% по сравнению с предыдущим годом.

Среднее ежемесячное вознаграждение за неполную занятость в общепите составило около 35,3 тыс. рублей. При этом наиболее востребованной оказалась профессия повара‑кассира: спрос на таких специалистов вырос более чем в 2,3 раза (+133%). За частичную занятость повару‑кассиру в среднем предлагали около 28,3 тыс. рублей в месяц.

Эксперты подчеркивают, что реальный доход подработчика может отличаться от средних показателей. На заработок влияют разные факторы: количество смен, регион, специфика задач и опыт исполнителя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тенденция к росту интереса к подработке в общепите заметна не только со стороны работодателей, но и со стороны соискателей. По всей России за 2025 год число откликов на подобные вакансии увеличилось почти вдвое — на 95%.



— Общественное питание — одно из популярных направлений для подработки: здесь можно быстро выйти на смены и удобно совмещать их с учебой или другими делами. По итогам 2025 года в ряде регионов особенно заметно вырос спрос бизнеса на исполнителей в общепите: в Новгородской области (+158%), в Томской области (+157%), в Волгоградской области (+150%), — сообщил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Наталья Жирнова