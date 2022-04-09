«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино
20 лет назад состоялась премьера первого татарского полнометражного фильма
В 2002 году в театре Камала прошла премьера фильма «Күктау», с которой начинают отсчитывать историю татарского кино. В связи с 20-летием этого события «Реальное время» решило провести ревизию татарстанского кинематографа, рассказывая о примечательных картинах. Все это время считается, что местные режиссеры вот-вот начнут снимать шедевры и породят феномен, сравнимый с якутской или иранской школой. А были ли к этому предпосылки?
От «Небесной горы» — до «Живы ли вы?»
В интернете Ягафаров, выкладывая режиссерскую версию, помечает ее 2003 годом. Сайт «Кинопоиск» обозначает его как картину 2004-го. Но архивы не подведешь: осенью 2002-го зал Камаловского театра был полон. 31-летний Ильдар Ягафаров представлял первый полный метр. До этого у уроженца Пермской области были короткометражки — «Сочинение», «Бэхеткэй», последняя получила диплом дней тюркского кино в Стамбуле и победила в номинации «Иностранный студенческий фильм» в Хьюстоне.
У «Күктау» тоже были призы — гильдии кинопродюсеров на российском кинофестивале «Кинотавр», Гран-при и специальный приз спонсоров на фестивале детских и юношеских фильмов в Хемнице (Германия). Он стал лучшим европейским дебютом в чешском Злине.
При этом после Ягафаров снимал и на русском. Заметной картиной нулевых стала «Югалту». В 2018-м режиссер отметился картиной «Байгал» с Владимиром Вдовиченковым. А в прошлом году он представил картину «Исәнмесез?».
Ударное комбо «Ильдар — Мансур»
Как и в «Күктау», так и в других фильмах, сценарист в «Исәнмесез?» — драматург Мансур Гилязов. Но что интересно, если в последней картине многое построено на диалогах, то в «Күктау» говорят мало. Главную роль здесь играет Фарид Бикчантаев. Только в мае 2002-го он занял пост главного режиссера Камаловского. Пару ему составляет его сын Йусуф — его герой Булат не хочет ехать в США, потому что там не говорят по-татарски. И тогда Карим, отсидевший в тюрьме из-за случайной автокатастрофы, убегает с ним из Казани. Кажется, на автора сильно повлияло японское кино, в духе поздних картин Такеши Китано.
Процитирую себя из статьи 20-летней давности: «Получалось татарскоязычное кино. Татарского в нем было — самое чуть-чуть. Подобных трудностей удалось избежать, лишь перенесясь на ту сторону Волги, в верхнеуслонскую глушь, где еще живы настоящие татарские деревни и родной язык». У Бикчантаева, который к тому времени давно не играет (после театрального училища он работал актером в Камаловском, а потом уехал учиться в ГИТИС на режиссера), удается роль на 100%, он лавирует между цинизмом и добродушием. В следующий раз Бикчантаев появится в кадре только в 2015-м — как рассказчик в картине «Война непрощенных» об антифашистской деятельности легионеров батальона «Идел-Урал» во время Великой Отечественной.
Оптимизма, переполнявшего в тот день зрителей и съемочную группу, казалось, хватит на то, чтобы каждый год выдавать по картине, которая как минимум останется в памяти потомков. К тому же скоро появился фестиваль мусульманского кино «Минбар», где приз за лучшую мужскую роль получил Фарид Бикчантаев. Однако, похоже, сами условия организации кинопроцесса мешали этому.
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