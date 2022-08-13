«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 17-я. «Бибинур»

Взгляд на татарскую деревню со стороны по мотивам Аяза Гилязова

Фото: Кадр из фильма

Одно из бесспорных достижений татарстанского кинематографа — драма «Бибинур» ростовского режиссера Юрия Фетинга, в котором Фирдаус Ахтямова воплотила на экране образ бабушки из повести «В пятницу вечером» Аяза Гилязова. Сказочный мир деревни сталкивается с жестокой реальностью.

Гилязов — по мотивам Гилязова

Юрий Фетинг родился в Ростове-на-Дону, учился в Щукинском, работал в Ленкоме и театре «Рок-опера» в Петербурге, после чего поступил на Высшие курсы режиссеров и сценаристов в мастерскую Германа, стажировался у него на съемках фильма «Хрусталев, машину!». «Бибинур», кажется, его четвертый фильм. Помимо премий на «Золотом минбаре», он был отмечен на фестивале «Лучезарный Ангел», New York Eurasian Film Festival, «Евразия», фестивале во французском городе Онфлер и кинофестивале «Литература и кино». После Фетинг снял фильм для детей «Небесный верблюд».

Главную роль играет актриса Камаловского театра Фирдаус Ахтямова, более известная по роли служанки в «Первом театре» Галиаскара Камала. Сценарист Мансур Гилязов перенес на экран образ Бибинур из повести «В пятницу вечером» своего отца Аяза. При этом фильм снят по мотивам, здесь не так-то просто найти сюжетные влияния на сценарий. Есть и какие-то моменты из «Три аршина земли», связанные с тем, что другой главный герой, Джихангир (петербургский актер и режиссер Эрнест Тимерханов, позже он снимется у Салавата Юзеева в «Курбан-романе»), явно не случайно оказывается в этой деревне.

Как-то все слишком удачно совпадает: драматичный сюжет, небесная музыка Радика Салимова, операторские акценты на деталях и черно-белый цвет. В многообразие цветов картина переходит только в доме праведника Вали-абый. И ты смотришь историю без скидок на региональность.

Бибинур приснился сон, что она умрет через пять дней, в пятницу. В понедельник в деревню приезжают люди, которые хотят продать старое кладбище, на нем построят консервный завод (вместо тел в саванах — консервы). Джихангир остается ночевать у Бибинур, ему завтра лететь в Германию. Бабушка рассказывает ему свою жизнь. Как изменил ей любимый. В этой роли мы видим драматурга Ильгиза Зайниева, в образе молодой Бибинур — актриса «Театра на Булаке» Резеда Хадиуллина, у них получается красивая любовная сцена. Как чужие дети стали своими (Назим живет в США 20 лет и не выходит на связь). Джихангир не может оставаться таким же, как прежде. А потом наступает пятница, и ты понимаешь — время пришло.

Немножко Кустурица, немножко поэма



Я процитирую писателя Шамиля Идиатуллина, который написал рецензию (как обычный зритель) для «Кинопоиска»: «Бибинур» в самом деле похожа немножко на Кустурицу глазами Параджанова, немножко на хороший белорусский фильм 70-х или казахский 80-х, немножко — на жесткий, но незлобливый поэтический памфлет. Лишь немножко. Фетинг все-таки самостоятельный и чуткий режиссер, умудрившийся совершенно по-русски снять татароязычную и очень мусульманскую картину, Максим Дроздов — классный оператор, собранные по всей стране татарские актеры — красавцы, герои и поэты, сельский дедок-непрофессионал со снимка — колосс с лицом пророка, а родной край на самом деле штука бескрайняя и накрывающая на раз».

Фильм снимали в Мамадышском районе в деревне Алгаево, и праведника Вали играл обычный житель Насих Фазярахманов. Что печалит: в Сети есть только дублированная версия картины. Хочется, наконец, услышать и родную речь, добавив, если необходимо, субтитры. Ахтямова умерла в 2012 году.