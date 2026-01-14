В Татарстане заработала горячая линия для желающих служить в войсках беспилотных систем
В Татарстане стартовал активный набор кандидатов на контрактную службу в войска беспилотных систем. Для удобства потенциальных соискателей служба 117 открыла специализированную горячую линию.
Чтобы получить консультацию и узнать подробности о контрактной службе, достаточно позвонить по номеру 117 и нажать кнопку 4.
Горячая линия позволит разъяснять условия поступления на службу, перечень необходимых документов и социальные гарантии, предоставляемые контрактникам. Напомним, в ноябре в России официально создали войска беспилотных систем. Об этом сообщил замначальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов. Помимо этого, в Татарстане увеличили выплаты контрактникам: они могут получить 2,9 млн рублей.
