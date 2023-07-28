«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 59-я: «Ибн Фадлан»

Муфтий в массовке, Шаймиев и Пиотровский в экспертах

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «ИБН ФАДЛАН»/ФИЛЬМ/ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ!»/youtube.com, аккаунт «ХУЗУР ТВ»

Документально-художественный фильм «Ибн Фадлан», посвященный принятию Волжской Булгарией ислама, появился в интернете: на youtube-канал его выложил издательский дом «Хузур» с 1,23 млн подписчиков. На момент написания статьи его посмотрело всего 19 тысяч человек.

Дневник дипломата

Ахмад ибн Фадлан ибн аль-Аббас ибн Рашид аль-Багдади поехал в 921 году в Волжскую Булгарию в составе дипмиссии: отуда приехало посольство от правителя Алмуш-хана, который стремился освободиться от власти Хазарского каганата: «...он просит его о присылке к нему кого-либо, кто наставил бы его в вере, преподал бы ему законы ислама, построил бы для него мечеть, воздвиг бы для него кафедру, чтобы он установил на ней от его [халифа] имени хутбу в его [собственной] стране и во всех областях его государства, и просит его о постройке крепости, чтобы укрепиться в ней от царей, своих противников».



Прибыв в Волжскую Булгарию, Ибн Фадлан зачитал письмо халифа: «...когда я дошел до слов: «Мир тебе, и воистину я прославляю, [обращаясь] к тебе, Аллаха, кроме которого нет иного бога», — я сказал ему: «Ответь пожеланием мира повелителю правоверных». И он ответил, и они ответили все вместе. Переводчик не переставал переводить для нас [т. е. наше чтение] буква в букву. Когда же мы кончили его чтение, то они возгласили «Велик Аллах!» таким возгласом, от которого затряслась земля».



Это считается моментом, когда Волжская Булгария признала ислам государственной религией. Вообще, это не первый фильм по путевым запискам Ибн Фадлана. В 1999 году в США вышел фильм «13-й воин», где его играл сам Антонио Бандерас. На фильм потратили 160 миллионов долларов, собрали 62 млн. Провалился.



«Хузур» снимал фильм к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии по заказу Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» и при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.



Главного героя играет актер Тинчуринского театра Зульфат Закиров. С появлением его фотографий с накладной бородой в окружении других исполнителей в Астрахани стало известно о начале съемок в январе 2021 года картины под названием «Путешествие Ибн Фадлана на Волгу». Режиссером тогда выступил Рудольф Хайнурова, автор киноальманаха «Падай. Копай. Дыши» и кинокартины «Пять ответов до дна». После чего он, по словам продюсера Хамза (Айназа) Мухаметзянов, не согласился с гонораром и форматом фильма, и за него взялись Мухаметзянов (документалистика) и Рамис Назмиев (художественная часть). Отметим, что у Назмиева, сейчас больше известного в качестве фотографа, была должность второго режиссера на «Куктау» Рашида Ягафарова. Поскольку снимали не только актеров, но и экспертом, пришлось поездить — Казань, Атнинский район, Астрахань, Болгар, Москва, Санкт-Петербург, Бухара.





Из проката — в онлайн

На Всероссийском мусульманском форуме в январе 2022-го показали большой трейлер фильма, теперь уже под названием «Ибн Фадлан», с обещанием 15 апреля закончить черновой монтаж, а картину представить 21 мая в Болгаре, на праздновании 1100-летия. Фильм открывал Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошлого года, где его показали четыре раза.

В марте прошлого год он вышел прокат, сначала в четырех крупных городах республики. После чего его показали в Башкортостане, Саратове, Самаре, Оренбурге, Ижевске, Челябинске, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске. В Рамадан — в Турции.

Фильм, согласно техническому заданию, был снят на русском языке, а съемки пришли на новогодние праздники. Отсюда выбор актеров, иногда довольно удвительный. К примеру, здесь играют актер иммерсивного спектакля «Анна Каренина» Тимур Акулов и режиссер камерного театра «SDVIG» Александр Фельдман.

С другой стороны, в роли мудрого предводителя племени сувар возникает телеведущий Ильдар Киямов. Показательно-образцово играет хитрого посла хазарского хана камаловский актер Алмаз Сабирзянов. Алмуша-хана изобразил Асан Билялов, крымский татарин, известный по фильму «Хыдыр-деде». А его дочь изобразила журналистка Айгуль Ахматова (дочь писателя Вахита Имамова). Можно увидеть актеров почти всех республиканских театров.

Ну и, конечно, в фильме снялся муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. На фото его кабинета всегда замечаешь стоящее на столе холодное оружие. Так что глава ДУМ РТ поучаствовал в сценах с его применением.

скриншот realnoevremya.ru из видео ««ИБН ФАДЛАН» / ФИЛЬМ / ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ!»/youtube.com, аккаунт «ХУЗУР ТВ»

Фильм без героя

С точки зрения вложений — это очень амбициозный проект. Вероятно, это самый большой по количестве массовки фильм из Татарстана — 300 актеров. После него осталось более 100 исторических костюмов, которые можно задействовать в других работах, мечи, щиты, копья, доспехи.



Основа у фильма субъективная — это путевые заметки арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана, который в составе Багдадского посольства поехал в Волжскую Булгарию. Нужно, понимать, что это его видение ситуации — то, как иностранец увидел новые земли. Сценарий также взял часть материала, при этом диалоги, конечно, творение авторов. И можно, изучая первоисточника, удивляться, какой красочной получилась картина из описания «И замерзла река Джейхун от начала до конца ее; и была толщина льда семнадцать четвертей. Кони, мулы, верблюды и повозки проезжали через него, как проезжают по дорогам, — он был тверд, не сотрясался. И оставался он в таком виде три месяца». Эта часть фильма, пожалуй, получилась наиболее занятной — с внутренними и внешними конфликтами. И не замечаешь контраста с абсолютно новым реквизитом.



Оператор Алексей Матросов (у которого в прошлом году вышел еще и «Святитель» о патриархе Гермогене) сосредоточен на общих и средних планах, что роднит картину с произведениями пред-оттепельной поры, когда режиссеры активно снимали об исторических личностях. Камера начинает активнее двигаться в документальных частях, в художественных фрагментах она намеренно статична. С другой стороны, сцена драки снята с рук, но это не придает ей динамики.



При этом художественные фрагменты путешествия — лишь часть фильма. Значительное время мы слушаем ведущего Ленара Гиматдинова, а также экспертов. Это директор Государственного эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Института востоковедения Аликбер Аликберов, директор Института истории Радик Салихов, академик Фаяз Хузин и другие. Правда, монтируют их речь со съемками из музея болгарской цивилизации, из-за чего фильм порой напоминает музей на диване. Но через их реплики выстраивается цельный сюжет, который не добудешь в записах Ибн Фадлана.

«Болгар должен был созреть для того, чтобы быть государством», — резюмирует Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Алмуш-хан из род булгар собирает берсилов, эсгилов, баранджаров, суваров, бажаняков и других, которые живут в Булгарии и предлагает стать из множества племен одним народов, поклоняющимся Аллаху. Так вот итог фильма, в котором, конечно, нет героев, а есть высокие идеи.



К слову, Мухаметзянов обещал дубляж на татарском языке. По его словам, денег на это до сих пор нет, но съемочная группа все еще надеяться показать картину и на родном языке.