«Тарлан»: как мальчик c жеребенком дружил

Первый казахстанско-татарстанский фильм выйдет в нескольких вариантах

Фото: фото предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В кинотеатре Cinema 5 прошел закрытый показ фильма «Тарлан» — совместного проекта «Татаркино» и казахстанского Almapictures. Две стороны постарались соблюсти паритет по количеству актеров, съемочной группы, экранного времени, но дело вмешалась пандемия. В результате появилось несколько вариантов фильма, каждый из которых обретет свою фестивальную и прокатную судьбу.

Алмачуар — Көкбозат — Тарлан

В октябре 2020 года «Реальное время» рассказало, что в Казахстане завершились съемки фильма по рабочим названием «Көкбозат» по мотивам рассказа Галимзяна Ибрагимова «Алмачуар» («Чубарый») о дружбе деревенского мальчика и жеребенка, которая заканчивается трагично.

Это известное школьное произведение, по которому, к примеру, в театре имени Кариева идет уже вторая инсценировка. В татарстанском киномире его хотел экранизировать Ильшат Рахимбай, который написал сценарий, живя в Лейпциге: главные герои — москвичи, сын с отцом, возвращаются из Москвы в деревню. Когда Рахимбай рассказал свою идею главе «Татаркино» Миляуше Айтугановой, выяснилось, что у нее тоже была идея экранизации Ибрагимова. В результате сначала появилась картина режиссера в полном метре — мюзикл «Әпипә» (в нем снималась и певица Алсу Абульханова, которую мы видим в «Тарлане»).



Главная актриса от Татарстана — певица Алсу Абульханова

А с «Алмачуаром» «Татаркино» заявилось на питчинге Государственного центра поддержки национального кино. Рахимбай не сошелся по сцене работы с казахстанской стороной, его не устроили условия работы, и он ушел из проекта. Написал сценарий Бекболат Шекеров, главный редактор «Казахфильма», режиссером стала Юлия Захарова, старший преподаватель кафедры телевидения, заместитель декана факультета в КГУКИ. Ранее она уже снимала фильм с участием подростков «Халима» о девочке-мусульманке, которая учится в закрытой элитной школе.

Фильм назвали «Тарлан» — «идущий впереди». Значительная часть съемок прошла в Казахстане, куда из-за пандемии Захаровой пришлось добираться хитрым путем — до Самарской области, потом пешком переходить границу в 3 километра, ехать до Уральска, лететь самолетом. Поэтому роль мудрого старца Сафы сыграл не Равиль Шарафеев («Я не могла взять ответственность», — подчеркнула Айтуганова), а казахский актер. Камаловский ветеран возникает только в нескольких флешбэках. Лошадей, которые участвовали в съемках, тренирует команда Nomad Stunts, ранее они предоставили «киноконей» для фильма «Мулан». Съемки в Казахстане заняли около месяца, около недели работа шла в Татарстане, причем «Татаркино» пришлось по требованию оператора выполнять серьезный технический райдер, а также нанимать специальную команду для съемки скачек.

Получается, единственным татарстанским актером основы стала Алсу Абульханова, исполнившая роль матери главного подросткового персонажа.

Юлия Захарова, Равиль Шарафеев и Ризван, играющий Закира в детстве

Гордость и предубеждение

По сюжету, отца Закира, Тимерхана, подставляют на сабантуе. После проигрыша в көрәш он хромает, а его противник через два года в знак признания своей вины приводит жеребую лошадь. Правда, Тимерхана, одичавшего после травмы, это совсем не утешает. Рождается жеребенок, кобылу вскоре задирают волки. Малыша дают под опеку Закиру, Тарлан выздоравливает. Мальчик явно в отца, любит поспорить, так что заключает пари с одним из деревенских пацанов, что выиграет на скачках. Дед Сафа, словно мастер Шаолиня, делится с мальчиком мудростью и помогает тренировать лошадь. А городская девушка Айгуль (по словам Захаровой, выглядящая и ведущая себя так же, как ее героиня) помогает им с уборкой и кормлением. Но гордость в итоге сделает свое черное дело.

— У меня есть вопросы к сценарию, адаптация произведения Галимжана Ибрагимова не доработана, — сказала блогер Лейла Лерон-Бахмутова. — Есть провалы в повествовании. В какой-то момент я не понимала, где какая лошадь. И мне показалось, что споры между героями-мужчинами чуть притянуты за уши. Возможно, тут опять проблемы со сценарием, потому что диалоги в некоторых сценах то не имели смысла, то не имели конца. Но несмотря на все эти минусы, в конце фильма я сидела в растроганных чувствах. Конечная сцена удалась. Получилось добиться эмоций.

Ергенбай Абу, дед Сафа

Казахи, которые зачем-то говорят по-русски

В оригинале казахские актеры говорили по-русски, хотя некоторые, по словам Захаровой и Айтугановой, плохо его знали. В результате фильм выходит в татарской, казахской, русской, турецкой озвучке, будут и английские субтитры. Из-за этого возникает ощущение иностранного фильма, хотя студия дубляжа, видно, как могла добивалась синхронизации речи (иногда заметно, что актеры произносят что-то «левое»). При этом изначальная ирония деда Сафы, который явно со стебом проговаривает философские монологи, несколько стушевалась. Кстати, в казахской версии кое-где звучит другая музыка (у нас за нее взялся Тимур Милюков, саунд-продюсер группы Juna и рок-секстета Gauga. Он же пишет музыку для фильма Рахимбая «Микулай»). Также в татарстанском варианте, говорит Захарова, авторы постарались прибавить динамики.

Главный юный персонаж — Закир

При этом получаются интересная история. Две сцены — скачек и сабантуя — снимались в Алькеевском районе. Получается, что в Татарстане живет целая деревня казахов и татар, который отмечают праздник плуга. С таким представлением нужно немного свыкнуться.



По словам Захаровой, она делала универсальную историю, в которой есть общие моменты для двух народов, историю, интересную вне контекста Казахстана и Татарстана. Как говорит Айтуганова, в Турции фильм уже хотят взять в прокат. Также он появится и на казанском мусульманском кинофестивале, и на фестивале кино тюркского мира «Коркут Ата». С казахами татарстанцы попросту поделили эти события, чтобы не подавать заявки на одни и те же конкурсы. Поэтому Казахстан, к примеру, взялся окучивать европейские фестивали. Похожим образом обстоят дела с прокатом. Айтуганова сообщила и о том, что процесс передачи прав «Татаркино» не завершен, права пока остаются у Alma Pictures. Премьера фильма ожидается ближе к концу лета.