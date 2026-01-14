Новости общества

13:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался ректор Школы‑студии МХАТ Игорь Золотовицкий

10:55, 14.01.2026

Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание

Скончался ректор Школы‑студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Фото: скриншот из видео "Игорь Золотовицкий" на канале "Звезда на "Звезда"

На 65‑м году жизни не стало Игоря Золотовицкого — ректора Школы‑студии МХАТ, заслуженного артиста Российской Федерации. Об этом сообщает RT.

Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Игорь Золотовицкий долгие годы был связан с Московским Художественным театром: он не только возглавлял ведущую театральную школу страны, но и внес значительный вклад в развитие отечественного театрального искусства как актер и педагог.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем