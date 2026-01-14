Скончался ректор Школы‑студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание
На 65‑м году жизни не стало Игоря Золотовицкого — ректора Школы‑студии МХАТ, заслуженного артиста Российской Федерации. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Игорь Золотовицкий долгие годы был связан с Московским Художественным театром: он не только возглавлял ведущую театральную школу страны, но и внес значительный вклад в развитие отечественного театрального искусства как актер и педагог.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».