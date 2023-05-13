Как Альмандар договорился со Смертью
В театре Камала представили мультфильм о неунывающем герое Великой Отечественной войны «Старик из деревни Альдермыш»
Полный зал зрителей, включая детей и их родителей, стоячие овации Равилю Шарафееву — в театре Камала представили мультфильм «Альмандар из деревни Альдермыш». Вроде бы с теми же героями, что и в пьесе Туфана Миннуллина, но с другими смысловыми акцентами.
«Много повидавшим и испытавшим на своем веку»
Напомним, что впервые о превращении в мультфильм пьесы «Әлдермештән Әлмәндәр» заговорили в 2015 году, планируя выпустить ленту в августе 2016-го. На сайте народныймультфильм.рф (на котором были выложены первые варианты главных героев) начался сбор средств. И было собрано из запланированного на то время около 5% (на 26-минутный фильм создатели хотели потратить 7,8 млн рублей). Имена благотворителей можно было увидеть в заключительных титрах на премьере. Нынешние расходы «Татармультфильм» обещал озвучить уже после выхода в прокат.
В результате картину снимали семь с лишним лет. Авторы позиционируют ее как «мультфильм для взрослых» или «семейный мультфильм». Так что было отрадно, что на показ часть зрителей пришли с детьми. «Татармультфильм» не стал экспериментировать с технологиями — визуально эта работа не выбивается из портфолио студии.
Вечер начался с представления команды, были и речи, в частности от режиссера картины Сергея Киатрова. Зал с аплодисментами встал, когда к микрофону вышел Равиль Шарафеев. Исполнитель роли Посланника смерти (Әҗәл) значится в титрах как главный консультант. Хотя он сам в который раз повторил, что просто добавил голос.
Вместо ушедшего в мае 2012 года Шауката Биктемирова за роль Альмандара взялся Эмиль Талипов. Он известен и как мастер пародии (что активно используется в кассовой комедии «Мәхәббәт FM»), может играть стариков (для этого стоит сходить на дилогию «Хуш, авылым»).
Биктемирову, когда он начинал играть Альмандара, было 48. Талипову сейчас 39. Он на встрече с журналистами говорил, что при просмотре мультфильма спектакль лучше не вспоминать. При этом в его речи явно слышны интонации народного артиста СССР.
Как Альмандар на болотах сражался
Это звание Биктемиров получил через год после премьеры. Текст пьесы «Альмандар из Альдырмыша» на русском можно прочитать на сайте Туфана Миннуллина. Он начинается так: «Много повидавшим и испытавшим на своем веку, но не потерявшим вкуса к жизни аксакалам своей родной деревни посвящаю».
На сцене пьеса была поставлена в 1976 году. Это время брежневского застоя, достаточного сытого и советского. И в это время Миннуллин пишет пацифистскую комедию, в которой из небесной канцелярии на землю отправляют Посланника, чтобы тот через полчаса привел старика с подписанной повесткой: слишком долго живет на земле.
Говорят, что спектакль числится среди тех, к которым у мусульманского духовенства есть вопросы. В мультфильме постарались и их снять. Әҗәл — это агент 1550. Когда человек умирает, он провожает в его своеобразный распределительный центр, откуда душа отправляется, куда следует. Его начальник — не ангел смерти Газраил, а просто Босс (одна из ролей Ильнура Закирова).
Сразу скажем, что вызвало удивление. Ведь, как справедливо заметили, татарские мультфильмы зрители смотрят особенно въедливо. И нельзя было не заметить, что в деревне празднуется «Сабантуй», а не «Сабан туе». Хотя, может, авторы указывали, что первый уже накрепко прижился?
Но что точно вызовет вопросы, так это реплика Альмандара во время встречи с Посланником, когда с криком «Русские на войне не сдаются!» бьет его кулаком. Даже Смерть удивляется: как же так, по документам татарин, не поймешь этих людей. Как это помогает действию в мультфильме? Никак. Просто сеет тревогу и вызывает раздражение у части зрителей. Можно ли этот момент отредактировать? Кажется, вполне возможно.
Чтобы остальные жили дольше
Сценаристам Азату Ганиеву и Алсу Низамеевой, кстати, удалось договориться с дочерью Миннуллина Альфией, что они делают мультфильмам по мотивам. Что у нас по сюжету?
Мы видим стажера, который возит с Земли не людей, а животных. Например, Крысу. К этой крысе и стажеру, кстати, как-то сразу проникаешься симпатией. Стажер случайно нажимает на кнопку, базы данных синхронизируются, и тут выясняется, что старик Альмандар числится умершим в 1945-м, а он жив.
По словам авторов, действие мультфильма происходит в наше время. Давайте представим, что это 2022 год. Посланник смерти прибывает на землю в красивую деревню, проходит через несколько гэгов (их в картине предостаточно) и находит старика. Он, как и в спектакле, в саду строит летний дом. Дачу то есть. Родился он в 1920-м. С героем Шарафеева до этого встречался дважды, во время Великой Отечественной войны. Сначала под Брянском, а потом в некоем болоте. Где его спас Евстигней (которого, кстати, озвучивает сам Киатров). Так что Альмандар с его русским боевым товарищем — почти ровесники. И получается, что после смерти Альмандара Евстигней будет самым старым дедом на районе!
Но в этой важнейшей точке спектакль и мультфильм расходятся. Конечно, авторы вообще взялись за невероятную задачу — экранизировать пьесу, которую играли около 30 лет. Которую точно видели и мои родители, и их родители. Которая служит примером того, что незаменимые актеры бывают (что не мешает пьесы ставить и в других театрах: 10 мая ее играли в уфимском «Нуре», там Әҗәл — девушка).
То есть, с одной стороны, само появление этих героев на экране повергает тебя в сентиментальность. В конце точно рыдает большая часть зала.
С другой стороны — давайте подумаем, о чем спектакль Марселя Салимжанова? Он о дедушке, который пережил четверых из пятерых сыновей и хочет прожить и их жизни. Он соглашается подписать бумагу, только когда видит, что у его правнучки Гульфиры есть будущее, что по деревне бегают мальчишки, которым можно доверить деревню. Когда любовная линия правнучки Гульфиры зеркалится с его воспоминаниями о жене Юзумбике. Это пьеса о дедушке, который повидал немало горя на земле, но не растерял оптимизма — и не уходил на тот свет, пока не уверился, что вера в будущее сохранится после него.
В мультфильме Альмандар не участвовал в русско-японской и первой мировой (где и встречал Смерть). И не строил, возможно, колхоз (где чуть не закололи вилами). У него один сын, Искандер, который, естественно, никогда ранен не был (а с чего он себя так плохо чувствует? Наверное, мало спортом занимался). Он не общается подолгу с детьми. Малыши в картине есть, но их обделили репликами. Но зато, кстати, Альмандар весьма нежно говорит с отлично прорисованной Хамдебану (ее озвучивает молодая театральная прима Лейсан Гатауллина). И переругивается с Уммией (Гульнара Гайнутдинова).
Он разговаривает в основном со Смертью. И на уговоры Смерти соглашается, предложив продлить самым близким их жизни. Вообще, слова «үлем» в фильме очень много, даже в песнях, а их в картине 12, включая вариации на «Ала карга» Алмаза Монасыпова (музыку писала Мария Сергеева)
Вероятно, в фильм можно было внести больше диалогов, убрав, к примеру, затянувшиеся увещевания Смерти или внезапную дискотеку в самом конце, непонятно в честь чего устроенную. Но у авторов получился такой мультфильм, такой взгляд на историю Альмандара — человека, который пожертвовал собой ради других.
— Это семейный фильм, — ответил «Реальному времени» Ганиев. — Он рассчитан как на старшее поколение, которое видело спектакль, так и на молодежь, которая пока не знакома с произведением. Центральная тема анимационного фильма — все-таки жизнь. Агент №1550 — это не Смерть, а сотрудник, который выполняет свою работу. Фильм прославляет жизнь и любовь к жизни. Если постоянно думать о смерти, жизнь пройдет незаметно, в беспокойстве. А жить надо, как Альмандар — жить каждый день, любить, шутить, наслаждаться жизнью и не жаловаться ни на что, потому что всегда найдется кто-то, кому в жизни повезло меньше. Мы надеемся, что просмотр анимационного фильма «Әлдермештән Әлмәндәр» пробудит в зрителях мотивацию к осуществлению своих мечтаний, любовь к жизни, научит улыбаться, даже глядя в лицо неотвратимости.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым