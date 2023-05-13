Как Альмандар договорился со Смертью

В театре Камала представили мультфильм о неунывающем герое Великой Отечественной войны «Старик из деревни Альдермыш»

Фото: «Татармультфильм»

Полный зал зрителей, включая детей и их родителей, стоячие овации Равилю Шарафееву — в театре Камала представили мультфильм «Альмандар из деревни Альдермыш». Вроде бы с теми же героями, что и в пьесе Туфана Миннуллина, но с другими смысловыми акцентами.



«Много повидавшим и испытавшим на своем веку»

Напомним, что впервые о превращении в мультфильм пьесы «Әлдермештән Әлмәндәр» заговорили в 2015 году, планируя выпустить ленту в августе 2016-го. На сайте народныймультфильм.рф (на котором были выложены первые варианты главных героев) начался сбор средств. И было собрано из запланированного на то время около 5% (на 26-минутный фильм создатели хотели потратить 7,8 млн рублей). Имена благотворителей можно было увидеть в заключительных титрах на премьере. Нынешние расходы «Татармультфильм» обещал озвучить уже после выхода в прокат.

В результате картину снимали семь с лишним лет. Авторы позиционируют ее как «мультфильм для взрослых» или «семейный мультфильм». Так что было отрадно, что на показ часть зрителей пришли с детьми. «Татармультфильм» не стал экспериментировать с технологиями — визуально эта работа не выбивается из портфолио студии.

Первый вариант прорисовки главных героев. Источник: народныймультфильм.рф

Вечер начался с представления команды, были и речи, в частности от режиссера картины Сергея Киатрова. Зал с аплодисментами встал, когда к микрофону вышел Равиль Шарафеев. Исполнитель роли Посланника смерти (Әҗәл) значится в титрах как главный консультант. Хотя он сам в который раз повторил, что просто добавил голос.

Вместо ушедшего в мае 2012 года Шауката Биктемирова за роль Альмандара взялся Эмиль Талипов. Он известен и как мастер пародии (что активно используется в кассовой комедии «Мәхәббәт FM»), может играть стариков (для этого стоит сходить на дилогию «Хуш, авылым»).



Биктемирову, когда он начинал играть Альмандара, было 48. Талипову сейчас 39. Он на встрече с журналистами говорил, что при просмотре мультфильма спектакль лучше не вспоминать. При этом в его речи явно слышны интонации народного артиста СССР.

Фото: kamalteatr.ru

Как Альмандар на болотах сражался

Это звание Биктемиров получил через год после премьеры. Текст пьесы «Альмандар из Альдырмыша» на русском можно прочитать на сайте Туфана Миннуллина. Он начинается так: «Много повидавшим и испытавшим на своем веку, но не потерявшим вкуса к жизни аксакалам своей родной деревни посвящаю».

На сцене пьеса была поставлена в 1976 году. Это время брежневского застоя, достаточного сытого и советского. И в это время Миннуллин пишет пацифистскую комедию, в которой из небесной канцелярии на землю отправляют Посланника, чтобы тот через полчаса привел старика с подписанной повесткой: слишком долго живет на земле.

Говорят, что спектакль числится среди тех, к которым у мусульманского духовенства есть вопросы. В мультфильме постарались и их снять. Әҗәл — это агент 1550. Когда человек умирает, он провожает в его своеобразный распределительный центр, откуда душа отправляется, куда следует. Его начальник — не ангел смерти Газраил, а просто Босс (одна из ролей Ильнура Закирова).

Альмандар и Хамдебану

Сразу скажем, что вызвало удивление. Ведь, как справедливо заметили, татарские мультфильмы зрители смотрят особенно въедливо. И нельзя было не заметить, что в деревне празднуется «Сабантуй», а не «Сабан туе». Хотя, может, авторы указывали, что первый уже накрепко прижился?

Но что точно вызовет вопросы, так это реплика Альмандара во время встречи с Посланником, когда с криком «Русские на войне не сдаются!» бьет его кулаком. Даже Смерть удивляется: как же так, по документам татарин, не поймешь этих людей. Как это помогает действию в мультфильме? Никак. Просто сеет тревогу и вызывает раздражение у части зрителей. Можно ли этот момент отредактировать? Кажется, вполне возможно.

Чтобы остальные жили дольше

Сценаристам Азату Ганиеву и Алсу Низамеевой, кстати, удалось договориться с дочерью Миннуллина Альфией, что они делают мультфильмам по мотивам. Что у нас по сюжету?

Мы видим стажера, который возит с Земли не людей, а животных. Например, Крысу. К этой крысе и стажеру, кстати, как-то сразу проникаешься симпатией. Стажер случайно нажимает на кнопку, базы данных синхронизируются, и тут выясняется, что старик Альмандар числится умершим в 1945-м, а он жив.

По словам авторов, действие мультфильма происходит в наше время. Давайте представим, что это 2022 год. Посланник смерти прибывает на землю в красивую деревню, проходит через несколько гэгов (их в картине предостаточно) и находит старика. Он, как и в спектакле, в саду строит летний дом. Дачу то есть. Родился он в 1920-м. С героем Шарафеева до этого встречался дважды, во время Великой Отечественной войны. Сначала под Брянском, а потом в некоем болоте. Где его спас Евстигней (которого, кстати, озвучивает сам Киатров). Так что Альмандар с его русским боевым товарищем — почти ровесники. И получается, что после смерти Альмандара Евстигней будет самым старым дедом на районе!

Босс и секретарша

Но в этой важнейшей точке спектакль и мультфильм расходятся. Конечно, авторы вообще взялись за невероятную задачу — экранизировать пьесу, которую играли около 30 лет. Которую точно видели и мои родители, и их родители. Которая служит примером того, что незаменимые актеры бывают (что не мешает пьесы ставить и в других театрах: 10 мая ее играли в уфимском «Нуре», там Әҗәл — девушка).

То есть, с одной стороны, само появление этих героев на экране повергает тебя в сентиментальность. В конце точно рыдает большая часть зала.

С другой стороны — давайте подумаем, о чем спектакль Марселя Салимжанова? Он о дедушке, который пережил четверых из пятерых сыновей и хочет прожить и их жизни. Он соглашается подписать бумагу, только когда видит, что у его правнучки Гульфиры есть будущее, что по деревне бегают мальчишки, которым можно доверить деревню. Когда любовная линия правнучки Гульфиры зеркалится с его воспоминаниями о жене Юзумбике. Это пьеса о дедушке, который повидал немало горя на земле, но не растерял оптимизма — и не уходил на тот свет, пока не уверился, что вера в будущее сохранится после него.

Стажер

В мультфильме Альмандар не участвовал в русско-японской и первой мировой (где и встречал Смерть). И не строил, возможно, колхоз (где чуть не закололи вилами). У него один сын, Искандер, который, естественно, никогда ранен не был (а с чего он себя так плохо чувствует? Наверное, мало спортом занимался). Он не общается подолгу с детьми. Малыши в картине есть, но их обделили репликами. Но зато, кстати, Альмандар весьма нежно говорит с отлично прорисованной Хамдебану (ее озвучивает молодая театральная прима Лейсан Гатауллина). И переругивается с Уммией (Гульнара Гайнутдинова).

Он разговаривает в основном со Смертью. И на уговоры Смерти соглашается, предложив продлить самым близким их жизни. Вообще, слова «үлем» в фильме очень много, даже в песнях, а их в картине 12, включая вариации на «Ала карга» Алмаза Монасыпова (музыку писала Мария Сергеева)

Вероятно, в фильм можно было внести больше диалогов, убрав, к примеру, затянувшиеся увещевания Смерти или внезапную дискотеку в самом конце, непонятно в честь чего устроенную. Но у авторов получился такой мультфильм, такой взгляд на историю Альмандара — человека, который пожертвовал собой ради других.

— Это семейный фильм, — ответил «Реальному времени» Ганиев. — Он рассчитан как на старшее поколение, которое видело спектакль, так и на молодежь, которая пока не знакома с произведением. Центральная тема анимационного фильма — все-таки жизнь. Агент №1550 — это не Смерть, а сотрудник, который выполняет свою работу. Фильм прославляет жизнь и любовь к жизни. Если постоянно думать о смерти, жизнь пройдет незаметно, в беспокойстве. А жить надо, как Альмандар — жить каждый день, любить, шутить, наслаждаться жизнью и не жаловаться ни на что, потому что всегда найдется кто-то, кому в жизни повезло меньше. Мы надеемся, что просмотр анимационного фильма «Әлдермештән Әлмәндәр» пробудит в зрителях мотивацию к осуществлению своих мечтаний, любовь к жизни, научит улыбаться, даже глядя в лицо неотвратимости.

