Александр Далматов: «В татарское кино надо поверить»

Татарстанский режиссер снимет фильм о трагедии женщины в военное время

Фото: предоставлено Александром Далматовым

На базе «Татаркино» с 13 по 15 февраля пройдет кастинг на фильм «В мае cорок четвертого» («Кырык дүртнең май аенда») по одноименной повести народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха. Это полнометражный фильм на татарском языке, премьера которого ожидается в марте 2024 года. Какой будет картина и каких актеров ищет съемочная группа, «Реальному времени» рассказал режиссер фильма Александр Далматов.

Актеры должны быть «худыми и голодными»

Съемки картины «В мае сорок четвертого» стартуют уже в конце февраля — начале марта в Арском районе. Здесь планируют снять зимние сцены на лесозаготовках. Как рассказал режиссер фильма Александр Далматов, потребуется много массовки. К участию в съемках на этом этапе приглашаются только женщины и девушки, потому что именно на женские плечи во время войны легло бремя тяжелой работы в тылу, в том числе на лесоповале. Главное условие — чтобы они были худыми.

— Мы планируем очень тщательно подходить к выбору актеров, в том числе к массовке. Будем снимать времена войны и голода, поэтому все участники должны быть худощавыми. Мы стремимся к тому, чтобы все соответствовало тому историческому периоду. В выборе актеров примет участие и вдова писателя Руфина Фаттахова. Сюжет кинокартины получил ее одобрение, — рассказал режиссер.

На кастинге будут выбирать актрису и на главную роль. Как признался режиссер претендентки уже есть, но окончательное решение будет принято после отбора:

— Мы ищем главную героиню, двух молодых людей 25—26 лет, мать главной героини — женщину лет 50, и самое главное, мы ищем 12-летнего юношу и восьмимесячного ребенка. В отборе актеров будет принимать участие наш оператор-постановщик из Москвы Максим Самсонов, который два года тому назад окончил ВГИК. Он ученик Юрия Невского, снявшего в свое время фильм «Любовь и голуби», — отметил собеседник издания.

Александр Далматов также окончил высшие курсы ВГИКа, учился у режиссера Владимира Аленикова, который снимал такие фильмы, как «Приключения Петрова и Васечкина», «Улыбка бога». Молодой казанский режиссер снял несколько короткометражных фильмов. Картина по произведению Нурихана Фаттаха станет его первым полным метром.

Александр Далматов также окончил высшие курсы ВГИКа, учился у режиссера Владимира Аленикова. Фото: Jphollow/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Дети, говорящие на татарском, на вес золота

— Снимать по классике всегда очень ответственно, тем более исторические фильмы. Фальшь будет видно за версту. Важно все, вплоть до волос. В историческом фильме у актеров не может быть современных причесок, а такое встречается на экране, и это всегда выглядит нелепо. В нашем фильме молодые люди должны быть лысыми. Вот, например, 12—13-летний Альтаф, безусловно, должен носить очень короткую стрижку. Надо признаться, что сейчас поиск актеров для исторических фильмов затрудняется: у многих окрашены волосы, у девушек наращенные ресницы, надутые губы. В кадре это все очень заметно. Поэтому надо быть аккуратными.

На кастинг ждут профессиональных актеров из татарстанских театров. Кроме казанских, заявки на участие уже подали актеры Альметьевского, Атнинского, Нижнекамского театров. По признанию съемочной группы, особую трудность представляет поиск подходящего актера на роль Альтафа, юноши 12 лет. Его планируют искать в театральных студиях.

— Дети, хорошо говорящие на татарском языке, сейчас на вес золота. Кроме того, они в нашем случае должны быть еще и киношными, живыми. Мы надеемся найти таких подростков в театральных студиях, их, к счастью, достаточно много. Действует театральная студия «Апуш» при мэрии Казани, студия «Нур» при СТД, где художественным руководителем является известная актриса Наиля Гараева. У актрисы Тинчуринского театра Зульфии Валиевой и актрисы Камаловского театра Миляуши Шайхутдиновой работают свои театральные студии в татарских школах.

«Дети, хорошо говорящие на татарском языке, сейчас на вес золота». Фото: Денис Гордийко/ kzn.ru

Ураза во время съемок

Актеры фильма во время съемок будут максимально приближены к военной эпохе. Как рассказал режиссер картины, он планирует ограничить актеров даже в еде, чтобы голод в кадре выглядел правдоподобнее.

— Актер, который играет голодного человека, и сам должен быть голодным. Нельзя сыграть голод в глазах, после того как съешь на обед кусок жирной колбасы. Во время съемок питание будет очень скудным. Например, просто суп. Я думаю, что предложу актерам держать в период съемки уразу или просто есть только тогда, когда они придут домой.

Съемки предполагается вести в нескольких локациях. Лесозаготовки планируют снимать в Арском районе. Рассматривается Сурнарское лесничество или леса рядом со знаменитой деревней Кырлай. Кроме того, съемочная группа ищет старый деревянный дом и оригинальную татарскую утварь.

— Локации мы ищем по всей республике и даже за ее пределами, например, в Марий Эл в Параньгинском районе. Нам нужна деревня, где сохранились деревянные дома с деревянными воротами и деревянными заборами. Сам дом должен быть с некрашеными полами, потолками и стенами. Можно подумать, что все это легко найти в музее, но это будет очень заметно на экране. Нам предстоит самим создать интерьер татарской деревни. Что касается одежды, часть костюмов мы шьем на заказ, другую часть берем из театров. Вот, например, для съемок в лесу на вырубке леса нам нужно 40 старых фуфаек. Сейчас мы ведем переговоры с московскими студиями по этому поводу, есть вариант купить новые и состарить их. И третий — искать в театрах.

Лесозаготовки планируют снимать в Арском районе. Фото: publicdomainpictures.net

Татарская женщина сильнее мужчины

Фильм посвящен советской женщине в тяжелые военные годы: ее непростой судьбе, силе, выносливости, самопожертвовании. Картина приурочена к 95-летию со дня рождения Нурихана Фаттаха и 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Повесть народного писателя Татарстана Нурихана Фаттаха, известного больше как автора исторических произведений, не оставляет меня уже лет семь. Я влюбился в это произведение. Я считаю, что повесть «В мае сорок четвертого» — его самая талантливая работа. Он смог очень тонко показать все трудности военного времени, всю тяжесть бремени, которая легла на плечи женщин во время войны. Судьбы детей, отношения людей в это трудное время. Их ожесточенность и отчаяние, и в то же время их умение оставаться людьми, — говорит Далматов.

Писателю пришлось изменить финал своей повести. В 1960-е годы, чтобы цензура пропустила произведение и его можно было напечатать, Нурихану Фаттаху пришлось поменять изначально задуманную кульминацию, где главная героиня погибает — автор оставил ее в живых. Это ему посоветовал Гумар Баширов. «Напиши оптимистичный финал, — сказал он ему. — Пусть книга не заканчивается смертью или трагедией». В итоге в журнале «Казан утлары» вышла повесть Фаттаха со счастливым концом. Первоначальный вариант писатель смог опубликовать лишь в 1990-х годах, рассказал Далматов.

— На самом деле, история очень простая. Деревенская девушка Хамдия собирается выйти замуж, но начинается война. Жених уходит на фронт и погибает. Другой молодой человек, вернувшийся с войны с ранениями, Салим, воспользовавшись ее тяжелым положением и тем, что в то время мужчин было очень мало, обманывает девушку. Узнав, что она беременна, он обещает жениться, но не делает этого, побоявшись своей матери, которая в итоге заставляет его взять в жены другую девушку. Вот тут-то и показано, насколько татарский мужчина слабее женщины. Нетрудно представить, как воспринимают эту новость односельчане. Девушке приходится уехать на лесозаготовку, будучи беременной. Хамдия выполняет изнуряющую работу больше 2 лет. Там же она рожает ребенка и, чтобы не отдавать его в детский дом, чтобы сохранить ему жизнь, она принимает решение убежать в свою родную деревню. Молодая женщина полна надежды, что усердный труд в колхозе сможет смыть ее позор и что ее примут люди. Но в деревне ее ждет голод, всеобщее осуждение и непонимание. Ей приходится скрываться от глаз односельчан. Впоследствии об этом многие узнают и начнут ей помогать. В этом фильме я хочу показать не только подвиг людей в тылу, но и то, что даже в таких тяжелых условиях люди протягивали друг другу руку помощи. В кульминации страх преследования Хамдия пересиливает, она убегает и погибает. Но наш фильм заканчивается на оптимистичной ноте, потому что остается надежда — жив ребенок.

Писателю Нурихану Фаттаху пришлось изменить финал своей повести. Фото: matbugat.ru

Надо избавляться от «театральщины»

По мнению Далматова, сейчас в татарском кино слишком много театральности и от нее надо избавляться.

— Нам нужно уходить от наигранности и пафоса. Мы уже идем к этому. Есть очень хорошие примеры татарских фильмов, например, «Мулла» и «Кире», где все очень естественно. В татарском кино должен сформироваться свой татарский киноязык и татарский игровой стиль. Если мы показываем в кино жизнь простых людей, то киношные монологи и диалоги должны быть простыми и понятными людям. Слова должны быть такими, которые мы используем в обыденности. Но это не говорит о том, что татарскую речь нужно смешивать с русской. Я против такого. Я не приемлю этого ни в театре, ни в кино. Мы писали сценарий вместе с Шамилем Фахрутдиновым, известным драматургом, заслуженным артистом РТ, который работает в театре имени К. Тинчурина, и постарались соблюсти все принципы киноязыка.

Фильм будут снимать на средства гранта Министерства культуры РТ под эгидой Арского землячества. Продюсер картины — директор Тинчуринского театра, руководитель Арского землячества Фанис Мусагитов. Директор проекта — актер театра им. Карима Тинчурина Ирек Хафизов.





Продюсер картины — директор Тинчуринского театра, руководитель Арского землячества Фанис Мусагитов. Директор проекта — актер театра им. Карима Тинчурина Ирек Хафизов. Фото предоставлено Александром Далматовым

— Всего, по нашим подсчетам, нужно около 6 млн рублей рублей. Министерство выделило нам 2 млн рублей для того, чтобы мы могли начать работу. А дальше уже придется полагаться на собственные силы и на помощь меценатов. Верю, что в нашей республике много людей неравнодушных к искусству и что мы сможем довести наш проект до завершения. Мы возлагаем очень большие надежды на Арский район и на бизнесменов, вышедших из этого района, — говорит режиссер.

Александр Далматов признался, что хотел бы, чтобы фильм дошел до широкой аудитории. В Татарстане выпускают много кинокартин, «но народ их не знает, не видит», переживает он.

— Максимум можно посмотреть татарские фильмы на кинофестивалях. Хорошо, если бы их показывали в районах, школах, высших учебных заведениях и главное — по телевидению, — заключил Далматов.