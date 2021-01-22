Шарафиев Эдуард Сулейманович
Общая информация
Родился 13 февраля 1984 года.
Образование
2007 г. — окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».
Трудовая деятельность
2002-2007 гг. — экспедитор в ООО «КазаньНефтегазСтрой».
2007-2013 гг. — занимал руководящие должности в коммерческих организациях.
Июлб-сентябрь 2013 г. — заместитель руководителя исполкома Октябрьского сельского поселения ЗМР РТ.
2013-2015 гг. — глава Октябрьского сельского поселения ЗМР РТ.
С 2015 г. — депутат Совета Октябрьского сельского поселения ЗМР РТ.
С 2016 г. — вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ.
С 2018 г. — директор ООО «Девелоперская компания «АМИ».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111,ул. Чернышевского, д.30Б, офис 009
- Email: eduard-sharafiev@mail.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2021