Шарафиев Эдуард Сулейманович

Общая информация

Родился 13 февраля 1984 года.

Образование

2007 г. — окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства».

Трудовая деятельность

2002-2007 гг. — экспедитор в ООО «КазаньНефтегазСтрой».

2007-2013 гг. — занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

Июлб-сентябрь 2013 г. — заместитель руководителя исполкома Октябрьского сельского поселения ЗМР РТ.

2013-2015 гг. — глава Октябрьского сельского поселения ЗМР РТ.

С 2015 г. — депутат Совета Октябрьского сельского поселения ЗМР РТ.

С 2016 г. — вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ.

С 2018 г. — директор ООО «Девелоперская компания «АМИ».

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

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