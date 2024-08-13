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День в истории 13 августа: цветное ТВ, строительство Берлинской стены, права жертв сталинских репрессий

00:00, 13.08.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 августа 2024 года

День в истории 13 августа: цветное ТВ, строительство Берлинской стены, права жертв сталинских репрессий
Фото: Реальное время

Сегодня, 13 августа, в Казани пройдет однодневный конкурс-выставка «Фото-сушка». Кроме того, отмечают Международный день левшей. 34 года назад Михаил Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов», 63 года назад началось строительство Берлинской стены, 96 лет назад в эфир вышла первая в мире цветная телепередача, 400 лет назад знаменитого кардинала Ришелье назначили первым министром Франции. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Однодневный конкурс-выставка «Фото-сушка» в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
  • Брифинг на тему «О мерах по соблюдению правил плавания на маломерных судах в Татарстане».

Кто родился: физиолог Иван Сеченов и лидер Кубы Фидель Кастро

  • 1655 — немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета Иоганн Кристоф Деннер (скончался 20 апреля 1707 года).
  • 1773 — русский мореплаватель Юрий Лисянский (скончался 6 марта 1837 года). Вместе с Крузенштерном они стали первыми русскими путешественниками, которым удалось пересечь экватор. Именем Лисянского названы остров, открытый им в северо-западной части Гавайских островов, полуостров на северном побережье Охотского моря и гора на Сахалине.
  • 1829 — русский физиолог, «отец русской физиологии» Иван Сеченов (скончался 15 ноября 1905 года).
  • 1844 — швейцарский физиолог Фридрих Мишер (скончался 26 августа 1895 года). В 1869 году он открыл существование ДНК.
  • 1899 — английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок (скончался 29 апреля 1980 года). Один из ведущих мастеров английского кино, создатель жанра триллера. В числе его работ: «Человек, который слишком много знал», «Ребекка», «Окно во двор», «Головокружение».
Хичкок известен как создатель такого жанра, как триллер. Скриншот из видео «АЛЬФРЕД ХИЧКОК поясняет ЭФФЕКТ КУЛЕШОВА» с канала «Ivan Smirnov 714»
  • 1902 — немецкий конструктор двигателей Феликс Ванкель (скончался 9 октября 1988 года). Он прославился благодаря своим разработкам двигателя внутреннего сгорания.
  • 1906 — советский режиссер Иван Лукинский (скончался 15 августа 1986 года). Он снял фильмы «Чук и Гек», «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине» и другие.
  • 1907 — советская актриса, педагог Тамара Макарова (скончалась 20 января 1997 года). Преподавала во ВГИКе, среди ее учеников — Сергей Бондарчук, Людмила Гурченко, Зинаида Кириенко, Наталья Фатеева и многие другие прославленные артисты.
  • 1912 — американский микробиолог итальянского происхождения Сальвадор Лурия (скончался 6 февраля 1991 года). В 1969 году получил Нобелевскую премию «за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов».
  • 1926 — руководитель Кубы в 1959—2008 годах Фидель Кастро (скончался 25 ноября 2016 года).
  • 1957 — американский сценарист и продюсер Дэвид Крейн. Известен как создатель культового ситкома «Друзья».
  • 1968 — российский актер Андрей Федорцов. Прославился благодаря роли Васи Рогова в сериале «Убойная сила». Соведущий телепрограммы «Главная дорога» на НТВ.
  • 1971 — депутат Госсовета Татарстана шестого созыва Рузиля Тимергалеева.
  • 1972 — президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов.
  • 1979 — ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева.
  • 1981 — поэтесса, директор театра имени Кариева в 2021—2024 годах Луиза Шарова.
  • 1998 — российские гимнастки, многократные чемпионки мира и Европы сестры-близнецы Арина и Дина Аверины. В Олимпиаде-2020 Дина завоевала серебряную медаль, Арина получила четвертое место.

Кто скончался: поэт Владимир Соловьев и писатель Герберт Уэллс

  • 1826 — французский врач и анатом, основоположник клинико-анатомической диагностики Рене Лаэннек (родился 17 февраля 1781 года). Изобрел стетоскоп. Усовершенствованное устройство применяется медиками по сей день.
  • 1865 — венгерский врач-акушер Игнац Земмельвейс (родился 1 июля 1818 года). Он предложил медикам мыть руки и обрабатывать их рас­тво­ром хлор­ной из­вес­ти, чтобы снизить вероятность заражения рожениц инфекциями. Несмотря на то, что эти меры позволили резко сни­зить смертность женщин, подвергся травле со стороны коллег. Лишь после смерти был признан и получил прозвище «спаситель матерей».
  • 1900 — русский религиозный мыслитель, поэт Владимир Соловьев (родился 28 января 1853 года). Оказал серьезное влияние на творчество крупных русских поэтов-символистов: Блока, Белого и других.
  • 1946 — английский писатель Герберт Уэллс (родился 21 сентября 1866 года). В числе наиболее известных его произведений — фантастические романы «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне».
  • 1971 — вторая супруга секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Кухарчук-Хрущева (родилась 14 апреля 1900 года). В роли «первой леди» страны сопровождала мужа в поездках за границу, встречалась с первыми лицами других государств и их женами, что раньше было не принято.
  • 2020 — таджикский поэт и журналист Гулназар Келди (родился 20 сентября 1945 года). Автор слов гимна Таджикистана.

Праздники: День левшей и День женщин в Тунисе

  • Международный день левшей. Идею праздника предложил британский Клуб левшей, отмечается с 1902 года. Согласно статистике, левшами являются от 3 до 10% населения планеты. День призван напомнить о трудностях, с которыми они сталкиваются.
  • Женский день в Тунисе. Он приурочен к принятию в 1956-м Кодекса о личном статусе, который признал женщин субъектами права.

События в истории: запрет масонства в России, видеоповторы в футболе, цветное ТВ

  • 1624 — кардинала Ришелье назначили первым министром Франции. Получив этот пост, он фактически правил страной. «Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество королевства», — говорил Ришелье о своей деятельности.
Получив пост Первого министра Франции, Ришелье стал фактическим правителем государства. скриншот из видео "Kардинал Ришельё. Рассказывает историк Наталия Ивановна Басовская" с канала "Личность в истории"
  • 1822 — император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож». Несмотря на это, масонские ложи продолжали существовать и были окончательно упразднены лишь в 1918 году после установления советской власти.
  • 1928 — в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Она передавалась через радиостанцию шотландского ученого Джона Лоуги Бэрда. Двумя годами позже изобретатель презентовал действующую модель цветного телевизора. Использовать его повсеместно стали лишь 30 годами позже.
  • 1961 — началось строительство Берлинской стены. Она была нужна, чтобы препятствовать многочисленным побегам жителей ГДР в Западный Берлин. Стена была разрушена после падения коммунистического режима в ГДР в 1989 году. В Германии действует музей Берлинской стены, повествующий о ее истории.
  • 1990 — генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов». Годом позже, в 1991-м, был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий», а в 1992 году репрессированным начали выплачивать компенсации.
  • 2004 — в Афинах прошла церемония открытия XXVIII летних Олимпийских игр. На состязания приехали 11 099 спортсменов из 202 стран. Победителями в неофициальном командном зачете стали США (101 награда, из них 35 золотых), КНР (63 медали, 32 золотых), Россия (92 и 28 медалей соответственно).
  • 2016 — футбольный арбитр впервые в истории этого вида спорта воспользовался видеоповтором. Произошло это в матче между командами третьей по силе американской лиги. Арбитр решил пересмотреть эпизод с нарушением в одном из эпизодов встречи, после чего показал красную карточку одному из игроков «Нью-Йорк Ред Булл II».
  • 2022 — в России разработали вакцину от штаммов «дельта» и «омикрон» на основе «Спутника V», известного также как «Гам-Ковид-Вак». Препарат был создан в Центре Гамалеи.
  • 2023 — на автоматической станции «Луна-25» впервые включили научные приборы. Напомним, ракета-носитель с «Луной-25» успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это была первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, а 21-го потерпела крушение.
Галия Гарифуллина

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