День в истории 13 августа: цветное ТВ, строительство Берлинской стены, права жертв сталинских репрессий
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 августа 2024 года
Сегодня, 13 августа, в Казани пройдет однодневный конкурс-выставка «Фото-сушка». Кроме того, отмечают Международный день левшей. 34 года назад Михаил Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов», 63 года назад началось строительство Берлинской стены, 96 лет назад в эфир вышла первая в мире цветная телепередача, 400 лет назад знаменитого кардинала Ришелье назначили первым министром Франции. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Однодневный конкурс-выставка «Фото-сушка» в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
- Брифинг на тему «О мерах по соблюдению правил плавания на маломерных судах в Татарстане».
Кто родился: физиолог Иван Сеченов и лидер Кубы Фидель Кастро
- 1655 — немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета Иоганн Кристоф Деннер (скончался 20 апреля 1707 года).
- 1773 — русский мореплаватель Юрий Лисянский (скончался 6 марта 1837 года). Вместе с Крузенштерном они стали первыми русскими путешественниками, которым удалось пересечь экватор. Именем Лисянского названы остров, открытый им в северо-западной части Гавайских островов, полуостров на северном побережье Охотского моря и гора на Сахалине.
- 1829 — русский физиолог, «отец русской физиологии» Иван Сеченов (скончался 15 ноября 1905 года).
- 1844 — швейцарский физиолог Фридрих Мишер (скончался 26 августа 1895 года). В 1869 году он открыл существование ДНК.
- 1899 — английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок (скончался 29 апреля 1980 года). Один из ведущих мастеров английского кино, создатель жанра триллера. В числе его работ: «Человек, который слишком много знал», «Ребекка», «Окно во двор», «Головокружение».
- 1902 — немецкий конструктор двигателей Феликс Ванкель (скончался 9 октября 1988 года). Он прославился благодаря своим разработкам двигателя внутреннего сгорания.
- 1906 — советский режиссер Иван Лукинский (скончался 15 августа 1986 года). Он снял фильмы «Чук и Гек», «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине» и другие.
- 1907 — советская актриса, педагог Тамара Макарова (скончалась 20 января 1997 года). Преподавала во ВГИКе, среди ее учеников — Сергей Бондарчук, Людмила Гурченко, Зинаида Кириенко, Наталья Фатеева и многие другие прославленные артисты.
- 1912 — американский микробиолог итальянского происхождения Сальвадор Лурия (скончался 6 февраля 1991 года). В 1969 году получил Нобелевскую премию «за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов».
- 1926 — руководитель Кубы в 1959—2008 годах Фидель Кастро (скончался 25 ноября 2016 года).
- 1957 — американский сценарист и продюсер Дэвид Крейн. Известен как создатель культового ситкома «Друзья».
- 1968 — российский актер Андрей Федорцов. Прославился благодаря роли Васи Рогова в сериале «Убойная сила». Соведущий телепрограммы «Главная дорога» на НТВ.
- 1971 — депутат Госсовета Татарстана шестого созыва Рузиля Тимергалеева.
- 1972 — президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов.
- 1979 — ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева.
- 1981 — поэтесса, директор театра имени Кариева в 2021—2024 годах Луиза Шарова.
- 1998 — российские гимнастки, многократные чемпионки мира и Европы сестры-близнецы Арина и Дина Аверины. В Олимпиаде-2020 Дина завоевала серебряную медаль, Арина получила четвертое место.
Кто скончался: поэт Владимир Соловьев и писатель Герберт Уэллс
- 1826 — французский врач и анатом, основоположник клинико-анатомической диагностики Рене Лаэннек (родился 17 февраля 1781 года). Изобрел стетоскоп. Усовершенствованное устройство применяется медиками по сей день.
- 1865 — венгерский врач-акушер Игнац Земмельвейс (родился 1 июля 1818 года). Он предложил медикам мыть руки и обрабатывать их раствором хлорной извести, чтобы снизить вероятность заражения рожениц инфекциями. Несмотря на то, что эти меры позволили резко снизить смертность женщин, подвергся травле со стороны коллег. Лишь после смерти был признан и получил прозвище «спаситель матерей».
- 1900 — русский религиозный мыслитель, поэт Владимир Соловьев (родился 28 января 1853 года). Оказал серьезное влияние на творчество крупных русских поэтов-символистов: Блока, Белого и других.
- 1946 — английский писатель Герберт Уэллс (родился 21 сентября 1866 года). В числе наиболее известных его произведений — фантастические романы «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне».
- 1971 — вторая супруга секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Кухарчук-Хрущева (родилась 14 апреля 1900 года). В роли «первой леди» страны сопровождала мужа в поездках за границу, встречалась с первыми лицами других государств и их женами, что раньше было не принято.
- 2020 — таджикский поэт и журналист Гулназар Келди (родился 20 сентября 1945 года). Автор слов гимна Таджикистана.
Праздники: День левшей и День женщин в Тунисе
- Международный день левшей. Идею праздника предложил британский Клуб левшей, отмечается с 1902 года. Согласно статистике, левшами являются от 3 до 10% населения планеты. День призван напомнить о трудностях, с которыми они сталкиваются.
- Женский день в Тунисе. Он приурочен к принятию в 1956-м Кодекса о личном статусе, который признал женщин субъектами права.
События в истории: запрет масонства в России, видеоповторы в футболе, цветное ТВ
- 1624 — кардинала Ришелье назначили первым министром Франции. Получив этот пост, он фактически правил страной. «Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество королевства», — говорил Ришелье о своей деятельности.
- 1822 — император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож». Несмотря на это, масонские ложи продолжали существовать и были окончательно упразднены лишь в 1918 году после установления советской власти.
- 1928 — в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Она передавалась через радиостанцию шотландского ученого Джона Лоуги Бэрда. Двумя годами позже изобретатель презентовал действующую модель цветного телевизора. Использовать его повсеместно стали лишь 30 годами позже.
- 1961 — началось строительство Берлинской стены. Она была нужна, чтобы препятствовать многочисленным побегам жителей ГДР в Западный Берлин. Стена была разрушена после падения коммунистического режима в ГДР в 1989 году. В Германии действует музей Берлинской стены, повествующий о ее истории.
- 1990 — генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов». Годом позже, в 1991-м, был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий», а в 1992 году репрессированным начали выплачивать компенсации.
- 2004 — в Афинах прошла церемония открытия XXVIII летних Олимпийских игр. На состязания приехали 11 099 спортсменов из 202 стран. Победителями в неофициальном командном зачете стали США (101 награда, из них 35 золотых), КНР (63 медали, 32 золотых), Россия (92 и 28 медалей соответственно).
- 2016 — футбольный арбитр впервые в истории этого вида спорта воспользовался видеоповтором. Произошло это в матче между командами третьей по силе американской лиги. Арбитр решил пересмотреть эпизод с нарушением в одном из эпизодов встречи, после чего показал красную карточку одному из игроков «Нью-Йорк Ред Булл II».
- 2022 — в России разработали вакцину от штаммов «дельта» и «омикрон» на основе «Спутника V», известного также как «Гам-Ковид-Вак». Препарат был создан в Центре Гамалеи.
- 2023 — на автоматической станции «Луна-25» впервые включили научные приборы. Напомним, ракета-носитель с «Луной-25» успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это была первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, а 21-го потерпела крушение.
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