В России разработали вакцину от штаммов «дельта» и «омикрон» на основе «Спутника V»

В Центре Гамалеи разработали вакцину, которая будет защищать от новых вариантов «омикрона», — ее создали на той же платформе, что и «Спутник V», рассказал директор НИЦ Александр Гинцбург.



Препарат содержит последовательность из «дельты» и «омикрона» и должен защитить как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5:

— Эта вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник», она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой, — сказал Гинцбург «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

На днях Минздрав сообщил о продлении срока годности у вакцины «Спутник V». Изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины. Такое решение основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что качество препарата сохраняется на протяжении всего срока годности.



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Маргарита Головатенко