Дина Аверина завоевала серебро в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Соревнования сопровождались странным судейством, что послужило неудачному результату еще одной россиянки Арины Авериной, которая заняла лишь четвертое место.

Ее сестра Дина Аверина неожиданно для всех шла второй перед последним видом упражнений, проигрывая Ашрам Линой. Израильтянка ошиблась в упражнениях с лентой,но все равно получила от судей практически максимальные баллы.

Аверина выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020.

Бронза досталась Алине Харнаско из Белоруссии.