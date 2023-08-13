На станции «Луна-25» впервые включили научные приборы

На автоматической станции «Луна-25» впервые включили научные приборы. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

— Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование, — заявили в организации.

Уточняется, что в результате были получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда уже начала их обрабатывать.

— Автоматическая станция «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), продолжает перелет к естественному спутнику Земли. Все системы автоматической станции работают штатно, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный, — подчеркнули в госкорпорации.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» 11 августа успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли.

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Елизавета Пуншева