День в истории 8 августа: Кубок Дэвиса, мост через Волгу на М-12, праздник альпинистов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 августа 2024 года
Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана откроется фотовыставка «Казань черно-белая». 8 августа отмечают Международный день альпинизма — он приурочен к покорению швейцарцами Мишелем-Габриэлем Паккарду и Жаком Бальма вершины Монблан. Два года назад президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и мэра Казани Ильсура Метшина орденом Александра Невского, 125 лет назад американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник, 436 лет назад английский флот нанес сокрушительное поражение испанской «Непобедимой армаде». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Пресс-конференция, посвященная фестивалю «Духовное единство России — послание миру!».
- Открытие фотовыставки «Казань черно-белая» в Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана.
- Литературно-поэтический вечер, посвященный 130-летию поэтессы и писательницы Ольги Ильиной-Боратынской, в музее Е.А. Боратынского.
- Заседание Центральной избирательной комиссии республики.
Кто родился: вторая в мире женщина-космонавт и автор термина «генетика»
- 1877 — русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности Александр Ханжонков (скончался 26 сентября 1945 года).
- 1882 — русский кинорежиссер, один из зачинателей русской мультипликации Владислав Старевич (скончался 26 февраля 1965 года). Был создателем нового вида кино — объемной мультипликации.
- 1927 — советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург Святослав Федоров (скончался 2 июня 2000 года). В 1960-м он создал искусственный хрусталик и провел экспериментальную операцию по его имплантации.
- 1943 — советский и российский режиссер, телеведущий Юлий Гусман. Он стал основателем первой Российской национальной кинематографической премии «Ника».
- 1948 — вторая в истории женщина-космонавт Светлана Савицкая. Первый полет в космос она совершила с 19 по 27 августа 1982-го. Позже Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос.
- 1951 — советский и российский актер Станислав Садальский. Наибольший успех он приобрел благодаря роли Кирпича в картине «Место встречи изменить нельзя» и Плетнева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово».
- 1861 — английский биолог, один из основателей генетики и автор самого термина «генетика» Уильям Бэтсон (скончался 8 февраля 1926 года).
- 1962 — председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, депутат Госсовета шестого созыва Айрат Зарипов.
- 1962 — глава Тетюшского района республики Рамис Сафиуллов.
- 1965 — торгово-экономический представитель Татарстана в Нижегородской области Айрат Усманов.
Кто скончался: Антон Деникин и Иван Поддубный
- 1897 — швейцарский историк культуры Якоб Буркхардт (родился 25 мая 1818 года). Стоял у истоков культурологии как самостоятельной дисциплины.
- 1945 — советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа Яков Протазанов (родился 4 февраля 1881 года). Снял более 100 картин. Его последними творениями стали фильмы «Салават Юлаев» и «Насреддин в Бухаре».
- 1947 — русский военачальник, один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны Антон Деникин (родился 16 декабря 1872 года). В 1918-м он возглавил Добровольческую армию, а через год — Вооруженные силы Юга России (ВСЮР). После гибели Колчака Деникин передал командование ВСЮР генералу Врангелю и эмигрировал.
- 1949 — русский борец Иван Поддубный (родился 8 октября 1871 года). Пятикратный чемпион мира по борьбе среди профессионалов за свою спортивную карьеру не проиграл ни одного чемпионата. Поддубный боролся на крупнейших манежах мира — посетил около 50 городов в 14 странах.
- 1991 — советский военный летчик Иван Кожедуб (родился 8 июня 1920 года). Во время Великой Отечественной войны он совершил 330 боевых вылетов, сбил 64 самолета противника. С 1958-го занимал должность первого заместителя командующего ВВС Ленинградского, а затем Московского военных округов.
- 1994 — русский писатель, классик советской литературы Леонид Леонов (родился 31 мая 1899 года). В числе его произведений — романы «Скутаревский», «Дорога на океан», «Русский лес», пьесы «Волк», «Нашествие», «Ленушка» и другие.
- 1996 — английский инженер-конструктор, отец турбореактивного авиационного двигателя Фрэнк Уиттл (родился 1 июня 1907 года).
- 2000 — советский актер Анатолий Ромашин (родился 1 января 1931 года). Среди фильмов с его участием — «Ветер», «Гиперболоид инженера Гарина», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Борис Годунов», «Жизнь Клима Самгина» и другие.
- 2017 — доктор архитектуры, один из главных специалистов по исследованию архитектурного наследия татарского народа и его предков Нияз Халитов (родился 18 декабря 1950 года). Он сотрудничал с «Реальным временем», публикуя историю казанских мечетей, башни Сююмбике и рассказывая о проблемах Старо-Татарской слободы.
- 2017 — народный артист России Павел Слободкин (родился 9 мая 1945 года). В марте 1966 года он создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», в который в 1974-м пригласил певицу Аллу Пугачеву. В 1975-м творческий коллектив записал ее первую сольную пластинку.
- 2019 — духовный лидер кряшен протоиерей Павел Павлов (родился 17 ноября 1957 года). Занимал должность предстоятеля Православного кряшенского объединения при Петропавловском соборе Казани, преподавал в Казанской духовной семинарии.
Праздники: День альпинизма и День офтальмологии
- Международный день альпинизма, или День альпиниста. Праздник приурочен к покорению швейцарцами Мишелем-Габриэлем Паккарду и Жаком Бальма высшей точки Альп — вершины Монблан. Это произошло в 1786 году. Ранее все попытки дойти до вершины заканчивались неудачами.
- Международный день офтальмологии. Праздник был приурочен ко дню рождения выдающегося советского и российского микрохирурга-офтальмолога Святослава Федорова.
- Всемирный день кошек. Праздники, посвященные этим питомцам, отмечают во многих странах мира: в России — 1 марта, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля, а в США — 29 октября. Всемирный же день кошек был установлен по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare.
События в истории: патент на холодильник, Сталин — Верховный главнокомандующий, первая автобусная линия в Москве
- 1588 — английский флот нанес сокрушительное поражение испанской «Непобедимой армаде». В результате Испания утратила статус великой морской державы и «владычицей морей» стала считаться Британская империя.
- 1899 — американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. С тех пор устройство неоднократно совершенствовали. В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а их массовое производство было запущено только в 1960-е.
- 1941 — Иосиф Сталин стал Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР. Он оставался на этой должности до марта 1947 года. В 1955-м этот статус получил председатель Совета обороны, им стал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Полномочия главнокомандующего с себя снял президент СССР Горбачев в конце 1991 года в связи с уходом в отставку.
- 1900 — в США был учрежден Кубок Дэвиса. Сегодня он считается самым престижным трофеем в мужском теннисе.
- 1924 — в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия — от Каланчевской площади через центр до Тверской заставы. Для этого в Англии закупили восемь 28-местных автобусов «Лейланд».
- 2000 — в подземном переходе под Пушкинской площадью в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли 13 человек. Теракт остался нераскрытым. Два года спустя на месте трагедии была открыта мемориальная стена.
- 2008 — в ночь с 7 на 8 августа 2008 года столица Южной Осетии подверглась массированному артобстрелу. Власти Грузии попытались захватить непризнанную на тот момент республику, но через несколько дней утратили централизованное управление войсками. 12 августа президент России Дмитрий Медведев и лидер Франции Николя Саркози согласовали план мирного урегулирования грузино-югоосетинского конфликта.
- 2008 — прошла церемония открытия XXIX летних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Команда России заняла третье место в неофициальном командном зачете Олимпиады: спортсмены завоевали 73 медали, из них 23 золотые. На первом месте оказался Китай (100 медалей, 51 золотая), на втором — США (110 медалей всего, 36 золотых).
- 2019 — на портале госуслуг появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого.
- 2021 — завершилась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Олимпийский флаг передали Парижу. Отметим, что по результатам Олимпиады-2020 сборная России расположилась на пятой строчке. В активе страны было 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.
- 2022 — глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. За него единогласно проголосовали более 700 делегатов, собравшихся на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией», проходившем в Мелитополе.
- 2022 — президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александра Невского «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Этой же награды удостоился и мэр Казани Ильсур Метшин.
- 2023 — Владимир Путин подписал указ о приостановке действия отдельных положений соглашения с недружественными государствами об избежании двойного налогообложения. Речь идет о документах, затрагивающих доходы на имущество.
- 2023 — в Татарстане прошла церемония замыкания руслового пролетного строения моста через Волгу в составе М-12 «Восток». Это самое протяженное искусственное сооружение на трассе. Участие в церемонии принял раис республики Рустам Минниханов.
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