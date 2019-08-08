На портале госуслуг появилась возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого

Фото: Максим Платонов

Теперь россияне смогут зарегистрироваться в приложении «Мой налог» в качестве самозанятых через учетную запись портала госуслуг. Эта возможность появилась в последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог».

Всего с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались более 162 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы России (ФНС). Их суммарный доход составил 14,5 млрд рублей.

Ранее казанское агентство «ПромРейтинг» провело исследование о статусе самозанятых в Татарстане. Опрос показал, почему микропредприниматели не торопятся регистрироваться, и позволил составить социальный портрет уклонистов.