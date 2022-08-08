Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией

Фото: Максим Платонов

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией, сообщает «РИА Новости».

Документ подписан на форуме общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», проходящем в Мелитополе. На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области. За проведение референдума о воссоединении Запорожской области с Россией собравшиеся проголосовали единогласно.

О том, что Запорожская область начала готовиться к референдуму о вхождении в состав России, стало известно в начале июня:

— Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России, — заявлял член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Маргарита Головатенко