В Токио завершилась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр

В Токио на Национальном стадионе завершилась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил олимпийские игры закрытыми.

Огонь Олимпиады-2020 потушили. А олимпийский флаг передали Парижу, где пройдут следующие соревнования. Состязания состоятся в 2024 году с 26 по 11 августа, передает RT.

Российская сборная завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. У россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Первые три места в медальном зачете заняли команды США (39-41-33), Китая (38-32-18), Японии (27-14-17).