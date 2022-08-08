Путин наградил премьер-министра Татарстана Песошина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александр Невского. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Награда присвоена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Также ордена Александра Невского удостоился мэр Казани Ильсур Метшин.
В конце июля челнинское предприятие КАМАЗ удостоилось благодарности президента России. Награду вручили за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную работу.
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