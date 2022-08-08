Новости общества

18:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил премьер-министра Татарстана Песошина орденом Александра Невского

17:22, 08.08.2022
Путин наградил премьер-министра Татарстана Песошина орденом Александра Невского
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александр Невского. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда присвоена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также ордена Александра Невского удостоился мэр Казани Ильсур Метшин.

В конце июля челнинское предприятие КАМАЗ удостоилось благодарности президента России. Награду вручили за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную работу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также