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Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020

10:44, 08.08.2021
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020
Фото: pixabay.com

В медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная России расположилась на пятой строчке. В активе россиян — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.

Чемпионами стали американские спортсмены, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. Второе место у сборной Китая (38-32-18). Тройку замкнула Япония (27-14-17).

По общему количеству медалей сборная России стала третьей на Олимпиаде в Токио. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом национальной команды на Играх.

Маргарита Головатенко
Спорт
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