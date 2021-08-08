Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020
В медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная России расположилась на пятой строчке. В активе россиян — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали.
Чемпионами стали американские спортсмены, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. Второе место у сборной Китая (38-32-18). Тройку замкнула Япония (27-14-17).
По общему количеству медалей сборная России стала третьей на Олимпиаде в Токио. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом национальной команды на Играх.
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