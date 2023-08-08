Президент России приостановил часть налоговых соглашений с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому приостанавливается действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами.



Приостанавливается действие отдельных положений соглашения об избежании двойного налогообложения — речь идет о соглашениях, затрагивающих доходы на имущество. Соглашения приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

Правительству поручено разработать соответствующие законы, после чего внести их на рассмотрение в Госдуму.



realnoevremya.ru (архив)

С инициативой о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами к Владимиру Путину в марте этого года обратились Минфин и МИД РФ.

— B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским Союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый «черный список ЕС». Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер, — указывали в пресс-службе Министерства финансов.

Оба министерства предлагали приостановить налоговые соглашения до восстановления нарушенных прав России.

В декабре прошлого года правительство России одобрило законопроект о приостановлении российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Документ направлен на принятие безотлагательных мер по обеспечению интересов России, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановления действия соглашения.

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Маргарита Головатенко