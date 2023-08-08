Раис Татарстана принял участие в церемонии замыкания стыковки моста на М-12

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии замыкания руслового пролетного строения мостового перехода через реку Волгу в составе автомобильной дороги М-12 «Восток».



— Это самый масштабный проект в дорожном строительстве республики. Волгу преодолели — идем дальше, чтобы в концу года запустить движение по М-12 из Москвы до Казани, — сказал он.

В мероприятии принял участие министр транспорта России Виталий Савельев. В режиме видеоконференции поучаствовал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Надвижку последнего пролета левой нитки моста через Волгу на М-12 в направлении Москвы завершили 6 августа. Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью 2411 метров начался 23 ноября 2021 года. Надвижка шла с левого берега на опору №8. Напомним, общая длина моста — 3362 метра.



Министр транспорта России Савельев отметил, что в настоящее время по всей стране возводят множество таких объектов. Из них наиболее знаковые — мост на Дальнем Востоке, в Благовещенске, два моста в Тверской области, один — на федеральной трассе «Нева» М-12. Также в составе маршрута Москва — Екатеринбург на входе в Набережные Челны строится мост через реку Кама.

— Стало доброй традицией открывать мосты или задвигать пролетные строения, соединяя берега, с опережающим сроком. Поэтому накануне профессионального праздника — Дня строителя — моя искренняя благодарность всем людям этой созидательной профессии, — сказал глава Минтранса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, правительству России, дорожникам и компании «Автодор», с которой Татарстан работает, а еще всем мостостроителям.

— Строящийся мост через Волгу на трассе М-12 планируют открыть в декабре 2023 года... Асфальтобетонное покрытие планируем уложить к концу октября этого года, — рассказал руководитель проекта строительства восьмого этапа трассы М-12 компании «Автодор» Рашит Хазипов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тарифы за проезд по 308 км платных участков трассы М-12 начнут действовать в сентябре. Речь идет об участках трассы от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область), проезд по которым планируют запустить до конца этого года. Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса — 415,5 км. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2,821 тыс. рублей.

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Маргарита Головатенко