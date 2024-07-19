Глобальный сбой систем Microsoft, приговор Гершковичу за шпионаж в России, новый корпус авиазавода в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 июля.
- Сегодня произошел массовый сбой в работе операционной системы Windows и другого ПО от Microsoft, который затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслях по всему миру. Причиной сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств, известная как «синий экран смерти» (BSOD), которая могла быть вызвана последним обновлением программного обеспечения компании CrowdStrike. Организация подтвердила наличие связи между его ПО и массовыми сбоями.
- На фоне сбоя акции Microsoft обесценились на 3,15%, а бумаги CrowdStrike потеряли в стоимости 14,23%. По данным торгов на бирже NASDAQ, на 11.17 мск курс акций Microsoft снизился до $440,5 за бумагу, а бумаги CrowdStrike упали до $343.
- Минцифры сообщило, что сбоев в работе систем в российских аэропортах не было. В Росавиации и «Росатоме» подтвердили штатную работу авиакомпаний и АЭС.
- Свердловский областной суд приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. По данным WSJ, задержание Гершковича — первый подобный случай со времен холодной войны. Суд проходил в закрытом режиме, на оглашение приговора пустили журналистов и дипломатов. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода».
- В Северной Осетии введены временные ограничения подачи электроэнергии на величину 8 МВт из-за аварийной ситуации в Объединенной энергосистеме Юга и перегруза в сечении Волгоград — Ростов.
- Минюст России внес в список иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, священника Григория Михнова-Вайтенко*, активиста Дмитрия Цибирева* и бывшего советского разведчика Юрия Швеца*.
- Мемориальное сооружение в парке им. Петрова в Казани будет отреставрировано, на работы планируют потратить свыше 13 млн рублей. Подрядчик благоустроит территорию, усилит фундамент стен арки, заменит металлическое покрытие и отремонтирует ворота и калитки. Все работы должны быть завершены до 31 декабря.
- Оставшийся пациент, поступивший с ботулизмом в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. Агафонова, идет на поправку и переведен из реанимационного отделения.
- На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова появится новый корпус радиотехнических измерений. Работы стоимостью 2 млрд рублей выполнит АО «Казанский Гипронииавиапром имени Б.И. Тихомирова». Строительство нового корпуса — часть госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
- Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и бойцы Росгвардии провели рейд на стройке в Казани, где обнаружили 21 иностранца, незаконно пребывающего на территории России. Девять из них будут принудительно выдворены за пределы страны после содержания в специальном центре.
- Правительство Татарстана продлило госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» до 2027 года. На ее реализацию в ближайшие четыре года планируется выделить более 6 млрд рублей. В рамках программы будут проведены мероприятия по оздоровлению Волги, защите от наводнений, формированию экологической культуры населения и развитию водохозяйственного комплекса Татарстана.
- Нападающий Александр Барабанов, воспитанник СКА и двукратный обладатель Кубка Гагарина, продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе», подписав с клубом двухлетний контракт.
Ключевые события 877-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотного и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника.
- Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1 379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.
Рената Валеева
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Справка
* Признаны Росфинмониторингом иноагентами на территории РФ.