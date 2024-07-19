Акции Microsoft рухнули после глобального сбоя ПО

Фото: Максим Платонов

Глобальный сбой в работе устройств с системой Windows обрушил акции Microsoft на премаркете почти на 3%, до $440,37.

Причиной падения стала масштабная ошибка в облачной платформе Microsoft Azure, которая повлияла на работу аэропортов, авиакомпаний, телеканалов и банков.

В частности, Лондонская фондовая биржа столкнулась с проблемами из-за сбоя в работе Azure. Авиакомпании и аэропорты по всему миру предупредили о возможных задержках и перебоях в работе.

Напомним, что сегодня зафиксирован глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft, что привело к серьезным проблемам в различных сферах. Нарушения затронули банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации.

Анастасия Фартыгина