Акции Microsoft рухнули после глобального сбоя ПО
Глобальный сбой в работе устройств с системой Windows обрушил акции Microsoft на премаркете почти на 3%, до $440,37.
Причиной падения стала масштабная ошибка в облачной платформе Microsoft Azure, которая повлияла на работу аэропортов, авиакомпаний, телеканалов и банков.
В частности, Лондонская фондовая биржа столкнулась с проблемами из-за сбоя в работе Azure. Авиакомпании и аэропорты по всему миру предупредили о возможных задержках и перебоях в работе.
Напомним, что сегодня зафиксирован глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft, что привело к серьезным проблемам в различных сферах. Нарушения затронули банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации.
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