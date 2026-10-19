В Татарстане за год увеличился объем кредитов, предоставляемых бизнесу

При этом в целом по России объем таких займов снизился за год на 1,78%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане субъектам малого и среднего предпринимательства предоставили кредитов в объеме 279,4 млн рублей по итогам января — августа 2026 года. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (270,4 млн за восемь месяцев 2025-го), следует из статистики Центробанка.

При этом в целом по России объем таких займов снизился за год на 1,78%, до 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем лимитов по выданным кредитным картам в Татарстане сократился на 7% за месяц, до 3,99 млрд рублей по итогам сентября 2026 года.

Никита Егоров