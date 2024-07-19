В Казани отреставрируют «Красные ворота» в парке им. Петрова за 13 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Мемориальное сооружение, являющееся частью парка им. Петрова в Казани, будет отреставрировано. На ремонтные работы планируют потратить свыше 13 млн рублей. Тендер на проведение реставрации уже опубликован на сайте госзакупок.

В ходе работ подрядчик выполнит ряд задач:

провести благоустройство территории;

усилить фундамент стен арки;

заменить металлические покрытия;

отремонтировать кованые ворота и калитки;

восстановить целостность профилей фасадов, утраченные профили и детали фасадов;

выполнить локальный ремонт штукатурного слоя декоративных элементов;

сделать отмостку по периметру сооружения.

Все работы должны быть завершены до 31 декабря.

Кроме того, в Казани продолжается реставрация старого здания аэровокзала, построенного в 1954 году. После смены собственника здания была разработана новая документация. По проекту на месте старого аэродрома будут размещены офисные помещения. Помимо этого зданию хотят вернуть функцию общественного питания и открыть там ресторан.

Анастасия Фартыгина