В Казани отреставрируют «Красные ворота» в парке им. Петрова за 13 млн рублей
Мемориальное сооружение, являющееся частью парка им. Петрова в Казани, будет отреставрировано. На ремонтные работы планируют потратить свыше 13 млн рублей. Тендер на проведение реставрации уже опубликован на сайте госзакупок.
В ходе работ подрядчик выполнит ряд задач:
- провести благоустройство территории;
- усилить фундамент стен арки;
- заменить металлические покрытия;
- отремонтировать кованые ворота и калитки;
- восстановить целостность профилей фасадов, утраченные профили и детали фасадов;
- выполнить локальный ремонт штукатурного слоя декоративных элементов;
- сделать отмостку по периметру сооружения.
Все работы должны быть завершены до 31 декабря.
Кроме того, в Казани продолжается реставрация старого здания аэровокзала, построенного в 1954 году. После смены собственника здания была разработана новая документация. По проекту на месте старого аэродрома будут размещены офисные помещения. Помимо этого зданию хотят вернуть функцию общественного питания и открыть там ресторан.
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