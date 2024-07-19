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В Казани отреставрируют «Красные ворота» в парке им. Петрова за 13 млн рублей

09:46, 19.07.2024
В Казани отреставрируют «Красные ворота» в парке им. Петрова за 13 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Мемориальное сооружение, являющееся частью парка им. Петрова в Казани, будет отреставрировано. На ремонтные работы планируют потратить свыше 13 млн рублей. Тендер на проведение реставрации уже опубликован на сайте госзакупок.

В ходе работ подрядчик выполнит ряд задач:

  • провести благоустройство территории;
  • усилить фундамент стен арки;
  • заменить металлические покрытия;
  • отремонтировать кованые ворота и калитки;
  • восстановить целостность профилей фасадов, утраченные профили и детали фасадов;
  • выполнить локальный ремонт штукатурного слоя декоративных элементов;
  • сделать отмостку по периметру сооружения.

Все работы должны быть завершены до 31 декабря.

Кроме того, в Казани продолжается реставрация старого здания аэровокзала, построенного в 1954 году. После смены собственника здания была разработана новая документация. По проекту на месте старого аэродрома будут размещены офисные помещения. Помимо этого зданию хотят вернуть функцию общественного питания и открыть там ресторан.

Анастасия Фартыгина

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