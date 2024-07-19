В Татарстане продлили госпрограмму по охране окружающей среды до 2027 года: на это выделят 548,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана принял решение продлить госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан» на 2027 год. В ближайшие 4 года на ее реализацию планируется выделить более 6 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

За предыдущие годы, с 2014-го по 2023-й, на реализацию этой программы уже было потрачено 24,5 млрд рублей.

Начиная с 2024 года меньше всего средств выделено на реализацию проектов в 2027-м — 548,2 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году выделили почти 4 млрд рублей, в 2025-м — 792,1 млн, а в 2026-м году — 741,5 млн рублей.

В рамках программы за 4 года планируются проведение следующих мероприятий:

проект «Оздоровление Волги» — 2,8 млрд рублей;

проект по защите от наводнений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений — 785,9 млн;

проект по формированию экологической культуры населения — 152,6 млн;

проект по развитию водохозяйственного комплекса Татарстана — 331,2 млн;

проект «Чистая страна» — 48,3 млн.

На 2022—2024 годы в Татарстане планировали провести 64 природоохранных мероприятия на 13,2 млрд рублей, 10 млрд из которых — средства федерального бюджета.

Рената Валеева