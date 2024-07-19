Последний заболевший ботулизмом в Казани переведен из реанимации в отделение

Фото: Максим Платонов

Пациент, поступивший с ботулизмом и остававшийся на лечении в больнице Казани, идет на поправку. Его перевели из реанимационного отделения в профильное, сообщает пресс-служба Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. Агафонова.

Остальные заболевшие ботулизмом после употребления салата «Лобио с фасолью» производства ООО «Локалкитчен» (Москва) выписаны с выздоровлением. Всего в Казани было выявлено 20 больных, из них госпитализировано 19 человек, один получил помощь амбулаторно.

Рената Валеева