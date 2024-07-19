Зафиксирован глобальный сбой в работе ПО от Microsoft

Фото: Максим Платонов

Зафиксирован глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft, что привело к серьезным проблемам в различных сферах. Нарушения затронули банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации, сообщает Avia.Pro

Подчеркнем, что Авиакомпания Turkish Airlines, American Airlines, Аэропорт Берлин-Бранденбург сообщили о масштабном сбое, который привел к серьезным проблемам с бронированием билетов и регистрацией. Приложение компаний недоступно, сайты также не загружаются, сообщило РИА.

Причиной сбоев стал американский антивирус, который парализовал работу аэропортов, банков и госпиталей по всему миру.

Обновление американской компании CrowdStrike вызвало сбой в работе информационных систем по всему миру. Неисправность привела к появлению «синего экрана смерти» в Microsoft Windows. В результате технические неполадки возникли у авиакомпаний, операторов связи и банков.

Проблема затронула США, Европу, Австралию и Индию — пострадали все, кто активно использовал этот антивирус. Из-за продолжающегося глобального сбоя британский телеканал SkyNews отключили от сети. Полеты были приостановлены в Великобритании и Турции вслед за США. А в аэропортах Штатов, Индии и Испании уже скопились толпы пассажиров.

