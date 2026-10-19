Спрос на автоперевозки грузов по России вырос в июле — сентябре 2026-го на 20%

В четвертом квартале эксперты ожидают сохранения высоких ставок и их возможного сезонного повышения

Фото: Динар Фатыхов

Третий квартал оказался нестабильным для российского рынка автоперевозок. На динамику цен повлияли топливный кризис, атаки в Черном море, повреждение логистической инфраструктуры и ускоренное внедрение цифровых требований в отрасли. В результате ставки на внутрироссийские перевозки заметно колебались, пишет «Коммерсантъ», опросив экспертов отрасли.

Во внешнеторговом сегменте ситуация была более устойчивой, однако и здесь перевозчики столкнулись с ростом затрат. После прекращения движения по Черному морю стоимость транзита из Турции через Иран увеличилась примерно вдвое. Подорожали и поставки из Китая — главным образом из-за сложностей при пересечении границы с Казахстаном.

Рост тарифов привел к перераспределению грузопотоков: часть перевозок стала переходить с автомобильного транспорта на железную дорогу. Особенно заметно это на экспортных маршрутах в Китай и страны Средней Азии.

В четвертом квартале эксперты ожидают сохранения высоких ставок и их возможного сезонного повышения. По словам Тимура Каримова, по итогам года стоимость перевозок, вероятно, окажется значительно выше прошлогодней, хотя рост тарифов не гарантирует перевозчикам увеличения прибыли. Юлия Шленская считает, что объем грузов вырастет, но не достигнет показателей «жирных» лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По оценке гендиректора «А-Тим Логистикс» Алексея Лавриновича, 2026 год может завершиться примерно на уровне 2025-го. Александр Галкин прогнозирует увеличение спроса на 3—7%. Главными рисками он называет не снижение объемов, а рост расходов — налоговой нагрузки, затрат на топливо и запчасти, а также издержек, связанных с электронными перевозочными документами.

На внутренних направлениях уже наблюдается повышение спроса. Александр Шилинчук ожидает, что зимой тенденция усилится, особенно в Центральной России. При снижении температур рефрижераторы могут быть переориентированы на перевозку температурных грузов, что сократит доступность транспорта для других категорий отправлений. По его мнению, это может повторить сценарий начала года, когда именно рефрижераторные перевозки стали одним из факторов роста ставок.

Одновременно продолжит увеличиваться объем автоперевозок из Китая в Россию. После паузы, связанной с китайской «золотой неделей», ПЭК ожидает с середины октября рост спроса на 20—30%. Традиционный пик грузопотока, по оценкам участников рынка, придется на ноябрь и декабрь и может составить не менее трети.

Эксперты рассчитывают на сохранение устойчивого спроса на китайском направлении без существенного снижения ставок. Если проблемы на китайско-казахстанской границе сохранятся, могут подорожать перевозки из России в Казахстан, а на рынке возникнет дополнительный дефицит транспорта.

Ранее эксперты предрекали дальнейшее проседание рынка коммерческих автомобилей.

Никита Егоров