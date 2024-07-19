Нападающий Александр Барабанов продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе»
Нападающий Александр Барабанов продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». Форвард подпишет с клубом двухлетний контракт. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Последние четыре сезона 30-летний нападающий провел в Северной Америке, где выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто».
Барабанов является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал в КХЛ с 2014 по 2020 год и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне он провел 46 матчей за «Сан-Хосе», в которых набрал 13 (4+9) очков.
Ранее стало известно, что канадский нападающий Ник Петан может перейти в «Ак Барс».
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