Володин поддержал повышение налогов для золотодобытчиков

Мера необходима для пополнения бюджета, чтобы в дальнейшем иметь возможность расширить меры поддержки

Госдума может поддержать предложение Счетной палаты повысить налоговую ставку для золотодобывающих компаний в рамках введения налога на сверхдоходы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Счетная палата направила замечания к законопроекту о налогообложении сверхдоходов недропользователей. Ведомство, в частности, предложило увеличить налоговую нагрузку на компании, добывающие золото.

— Важно, чтобы меры поддержки расширялись. Для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча, — отметил Володин.

Ранее в Госдуме предложили увеличить лимит вычета на образование до 500 тыс. рублей.

Никита Егоров