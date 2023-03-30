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ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже

10:55, 30.03.2023 1
ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже
Фото: vk.com/evangershkovich

ФСБ России задержала в Екатеринбурге американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, корреспондент занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Такое задание ему поручила американская сторона.

В отношении Гершковича было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Отмечается, что он был задержан при передаче секретных документов.

Фото: flickr.com

В январе в России на жителя США возбудили уголовное дело по той же статье. По версии ФСБ, американец собирал «разведывательную информацию по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации». Подробностей в службе не предоставили.

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Айрат Назипов
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    Можно обменять его на Ассанджа.
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