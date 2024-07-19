Минцифры прокомментировало ситуацию с Microsoft: «Показывает значимость импортозамещения иностранного ПО»

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В Минцифры не поступали сообщения о сбоях в системах российских аэропортов, сообщает пресс-служба министерства.

Между тем массовый сбой в работе операционной системы Windows затруднил функционирование компаний в различных отраслях по всему миру. О проблемах сообщили ряд банков и компаний в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе.

— Ситуация с «Майкрософт» в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры, — отметили в пресс-службе.

Рената Валеева