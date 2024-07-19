На строительство нового корпуса авиазавода им. Горбунова в Казани выделили 2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

На территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») появится новый корпус радиотехнических измерений. Соответствующий тендер на 2 млрд рублей появился на сайте госзакупок.

Проект разработало АО «Казанский Гипронииавиапром имени Б.И. Тихомирова». В список работ вошли:

подготовительные работы;

планировка территории стройплощадки;

устройство свайных фундаментов;

монтаж ограждающих конструкций;

устройство кровли;

прокладка инженерных коммуникаций;

отделочные работы;

монтаж экрана, защитного оборудования (ворот, дверей и фильтров), радиопоглощающего материала (с системой быстрого крепления) камеры;

благоустройство территории и т. д.

КАЗ входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, принадлежащей госкорпорации «Ростех». Завод заточен на строительство и ремонт боевых самолетов Ту-160. В этом году КАЗ собирается сдать первый самолет Ту-214, сообщил «Реальному времени» первый замгендиректора ОАК Константин Тимофеев. На разной стадии готовности находятся 12 пассажирских самолетов Ту-214. Как дополнительно сообщили в пресс-службе ОАК «Реальному времени», в плане 2024 года находится выпуск одного нового самолета и одного лайнера с восстановлением летной годности. В 2025-м планируется выпустить четыре самолета, в 2026-м — семь самолетов.

Недавно «Реальное время» рассказало о том, что КНИТУ-КАИ совместно с «Туполевым» собирается стать одним из разработчиков проекта по механизации крыла, где металл заменят на легкие композиты. скриншот с сайта ОАК

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года или до полного исполнения сторонами всех своих обязательств. Работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

В ноябре на авиационном заводе имени Горбунова началось строительство допмощностей для производства самолетов Ту-214. На заводе построят центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214.

Анастасия Фартыгина