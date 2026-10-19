Гузель Муртазина стала помощником мэра Казани
В новой должности ей предстоит выстроить четкую, слаженную работу секретариата
Гузель Муртазина стала помощником мэра Казани. О назначении объявили сегодня на «деловом понедельнике».
— В новой должности предстоит выстроить четкую, слаженную работу секретариата, чтобы обеспечивать своевременные и качественные решения организационных вопросов, документооборота, эффективного взаимодействия всех подразделений, — заявил мэр города Ильсур Метшин.
Гузель Муртазина начала карьеру в мэрии с должности юрисконсульта в Управлении жилищной политики. Затем работала в сфере консалтинга и юридического сопровождения бизнеса.
Напомним, в марте организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин. В команду мэрии он пришел более 15 лет назад. Работал в Управлении культуры, в том числе в должности заместителя начальника.
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