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Гузель Муртазина стала помощником мэра Казани

11:32, 19.10.2026

В новой должности ей предстоит выстроить четкую, слаженную работу секретариата

Гузель Муртазина стала помощником мэра Казани
Фото: скриншот канала "Команда Казани"

Гузель Муртазина стала помощником мэра Казани. О назначении объявили сегодня на «деловом понедельнике».

— В новой должности предстоит выстроить четкую, слаженную работу секретариата, чтобы обеспечивать своевременные и качественные решения организационных вопросов, документооборота, эффективного взаимодействия всех подразделений, — заявил мэр города Ильсур Метшин.

Гузель Муртазина начала карьеру в мэрии с должности юрисконсульта в Управлении жилищной политики. Затем работала в сфере консалтинга и юридического сопровождения бизнеса.

Напомним, в марте организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин. В команду мэрии он пришел более 15 лет назад. Работал в Управлении культуры, в том числе в должности заместителя начальника.

Галия Гарифуллина

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