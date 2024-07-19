Журналиста WSJ Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии за шпионаж
Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.
— Признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима, — цитирует приговор судьи ТАСС.
Сегодня сторона обвинения запрашивала для журналиста американского издания 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, что Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.
Первое заседание в рамках его уголовного дела состоялось 26 июня 2024 года в Свердловской области — разбирательство прошло в закрытом режиме. На нем присутствовали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.