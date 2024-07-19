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Журналиста WSJ Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

15:14, 19.07.2024
Журналиста WSJ Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии за шпионаж
Фото: Максим Платонов

Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.

— Признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима, — цитирует приговор судьи ТАСС.

Сегодня сторона обвинения запрашивала для журналиста американского издания 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.

Первое заседание в рамках его уголовного дела состоялось 26 июня 2024 года в Свердловской области — разбирательство прошло в закрытом режиме. На нем присутствовали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян.

Олег Исаков

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