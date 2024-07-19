Новости

17:31 МСК Все новости
Новости раздела

Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

14:30, 19.07.2024
Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления
Фото: Максим Платонов

В Северной Осетии введены временные ограничения подачи электроэнергии на величину 8 МВт. Об этом сообщило Министерство ЖКХ республики в своем телеграм-канале. Причиной ограничений стала аварийная ситуация в Объединенной энергосистеме Юга и перегруз в сечении Волгоград — Ростов.

На данный момент подача электроэнергии восстановлена во Владикавказе, селах Эльхотово и Ардон, поселке Верхний Фиагдон. Частично ограничены Моздокский район, города Алагир, поселки Карца и Нузал.

Напомним, 16 июля на юге России несколько миллионов человек остались без света. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС без электроэнергии остались Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Анапа, Армавир, Новороссийск, Севастополь и другие населенные пункты.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также