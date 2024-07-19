Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Фото: Максим Платонов

В Северной Осетии введены временные ограничения подачи электроэнергии на величину 8 МВт. Об этом сообщило Министерство ЖКХ республики в своем телеграм-канале. Причиной ограничений стала аварийная ситуация в Объединенной энергосистеме Юга и перегруз в сечении Волгоград — Ростов.

На данный момент подача электроэнергии восстановлена во Владикавказе, селах Эльхотово и Ардон, поселке Верхний Фиагдон. Частично ограничены Моздокский район, города Алагир, поселки Карца и Нузал.

Напомним, 16 июля на юге России несколько миллионов человек остались без света. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС без электроэнергии остались Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Анапа, Армавир, Новороссийск, Севастополь и другие населенные пункты.

Рената Валеева