На казанской стройке задержали два десятка нелегалов

Фото: Максим Платонов

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами Росгвардии провели рейд на одной из строек Казани. В результате проверки они выявили 21 иностранца, который незаконно пребывает на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Приволжским районным судом Казани в отношении девяти лиц приняты решения о принудительном выдворении за пределы России. До этого момента их поместят в Центр временного содержания иностранных граждан.

Стоит отметить, что накануне приставы Татарстана рассказали, что за полгода они выдворили более 1,5 тысячи незаконных мигрантов. Сегодня утром председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в государственные ведомства запрос о предоставлении предложений по контролю за нелегальной миграцией.

Олег Исаков