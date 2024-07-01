Первый Сабантуй в Чечне, ИИ на Олимпиаде, парламентские выборы во Франции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные 29—30 июня.
- Правительство России выделило 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства поступят в фонд «Круг добра». На выделенные средства также закупят лекарства, не зарегистрированные в России, медицинское оборудование и технические средства реабилитации.
- Председатель СК Александр Бастрыкин поддержал предложение о запрете никабов в России. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного юридического форума, отвечая на вопрос посетителя мероприятия. Бастрыкин отметил, что принятие закона, запрещающего ношение никаба, — задача Госдумы.
- В субботу, 29 июня, суд отправил под домашний арест собственницу здания, в котором произошел пожар во Фрязине. ЧП произошло на территории НИИ «Платан» 24 июня.
- В тот же день группировка «Центр» Вооруженных сил России освободила населенный пункт Шумы в ДНР. На следующий день российские военные взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка — тоже в Донецкой Народной Республике.
- После судебного иска, поданного издателями против The Internet Archive (IA), бесплатная онлайн-библиотека была вынуждена удалить около 500 тысяч книг. В своем блоге The Internet Archive охарактеризовал удаление этих книг как «разрушительную потерю» для читателей, которые зависят от платформы для доступа к труднодоступным или недоступным книгам. Сейчас IA подала апелляцию, надеясь убедить суд США, что их практика — это добросовестное использование в рамках закона об авторском праве.
- Глава Республики Коми отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен после схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Режим ЧС был объявлен в Коми 27 июня. Причиной стала авария, в ходе которой с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда.
- Накануне в Чечне впервые отметили татарский народный праздник Сабантуй. Мероприятие прошло в формате театрализованной постановки с национальными танцами, мастер-классами, спортивными играми и дегустацией блюд. Глава республики Рамзан Кадыров в приветственном слове подчеркнул важность таких мероприятий для сохранения традиционных ценностей и укрепления дружбы народов России.
- Компания NBCUniversal совместно со стриминговым сервисом Peacock выпустят программу, посвященную основным моментам предстоящих Олимпийских игр в Париже. Как сообщает телеканал NBC News, особенностью программы станет голос нейросети. Это произойдет впервые в истории проведения Олимпиад. Летние Олимпийские игры в Париже откроются 26 июля. В программе будет представлено 32 вида спорта, разыграется 329 комплектов наград. Россияне на ОИ-2024 будут выступать под нейтральным флагом. Согласно информации МОК, Россию могут представлять не более 55 спортсменов, причем только в индивидуальных видах спорта.
- По решению Зеленодольского горсуда в СИЗО Чистополя отправили бывшего начальника менделеевской колонии №10 и свияжской колонии строгого режима №5 Евгения Тихонова. Подполковника в отставке подозревают в получении двух взяток на сумму 860 тысяч рублей, превышении полномочий и незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности, уточнили источники «Реального времени».
- Правая партия «Национальное объединение» побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает МВД страны по предварительным итогам подсчета голосов. Уже сейчас известно, что в I туре во французский парламент не смог избраться экс-президент Франсуа Олланд, который намерен продолжить борьбу во II туре. Как сообщают СМИ, в нижнюю палату парламента Франции — Национальное собрание — снова смогла избраться глава правых Мари Ле Пен. В то же время президентская коалиция «Вместе за республику» собирается снять с выборов около 60 кандидатов, чтобы не отдать эти места «Национальному объединению» в пользу других кандидатов, поддерживающих республиканскую идею.
Артем Гафаров
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