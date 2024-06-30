Экс-начальника двух колоний Татарстана водворили в СИЗО

Фото: Максим Платонов

По решению Зеленодольского горсуда в СИЗО Чистополя отправили бывшего начальника менделеевской колонии №10 и свияжской колонии строгого режима №5 Евгения Тихонова. Подполковника в отставке подозревают в получении двух взяток на сумму 860 тысяч рублей, превышении полномочий и незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности, — уточнили источники «Реального времени».



Службу во ФСИН Тихонов оставил еще в марте, а на этой неделе к нему домой пришли с обыском сотрудники ФСБ. После чего доставили на допрос в Зеленодольский отдел Следкома.

По версии следствия, подполковник и его заместитель, майор Роман Чумаков в 2022—2024 годах незаконно получили через подконтрольных им лиц из числа осужденных не менее 755,5 тысячи рублей — от частного предпринимателя, который организовал на территории свияжской колонии работу кафе.

Чумаков также задержан и в эту субботу, 29 июня, арестован по решению Зеленодольского суда. Его бывшему начальнику вменяется еще и взятка айфоном на сумму 105 тысяч рублей — за покровительство осужденному и послабление режима содержания.

Вину офицеры не признают, настаивая на версии оговора со стороны зэков.

Подробности — в материале «Реального времени».

