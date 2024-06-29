В Коми отменили режим ЧС, введенный после аварии на железной дороге

Глава Республики Коми отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен после схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов республики.

Режим ЧС был объявлен в Коми 27 июня. Причиной стала авария, в ходе которой с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. Спустя двое суток движение на участке было восстановлено.

По уточненным данным, в результате происшествия погибли три человека, еще несколько десятков пострадали.