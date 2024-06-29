Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею запрета никабов в России
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал предложение о запрете никабов в России.
Отвечая на вопрос посетителя форума, Бастрыкин отметил, что принятие закона, запрещающего ношение никаба — задача Государственной думы. Он также подчеркнул, что даже власти стран Центральной Азии запрещают носить никабы и эту норму необходимо срочно принять.
— Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель, — цитируют его слова РБК.
Накануне Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.
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