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Собственницу сгоревшего во Фрязино здания отправили под домашний арест

14:26, 29.06.2024
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания отправили под домашний арест
Фото: Мария Зверева

Суд отправил под домашний арест собственницу административно-промышленного здания, в котором произошел пожар во Фрязине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома Московской области.

— Собственнице административно-промышленного здания предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек, — говорится в сообщении.

Накануне обвиняемую задержали в Подмосковье — мера пресечения будет действовать до 24 августа. В результате пожара на территории научно-исследовательского института «Платан» погибли шесть человек.

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