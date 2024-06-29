Собственницу сгоревшего во Фрязино здания отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест собственницу административно-промышленного здания, в котором произошел пожар во Фрязине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома Московской области.
— Собственнице административно-промышленного здания предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек, — говорится в сообщении.
Накануне обвиняемую задержали в Подмосковье — мера пресечения будет действовать до 24 августа. В результате пожара на территории научно-исследовательского института «Платан» погибли шесть человек.
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