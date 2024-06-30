Искусственный интеллект будет освещать Олимпийские игры
Компания NBCUniversal совместно со стриминговым сервисом Peacock выпустят программу, посвященную основным моментам предстоящих Олимпийских игр в Париже. Как сообщает телеканал NBC News, особенностью программы станет голос нейросети. Это произойдет впервые в истории проведения Олимпиад.
Нейросеть будет освещать спортивные события голосом американского комментатора Эла Майклса. Программа получит название Your Daily Olympic Recap on Peacock. Планируется создать около семи миллионов различных вариаций фраз диктора. Обе компании рассматривают внедрение искусственного интеллекта как новый этап развития стриминговых платформ.
Майклс поделился своими впечатлениями от проекта в интервью американскому журналу Vanity Fair. По его словам, сначала он скептически отнесся к идее использования голоса нейросети, но после демонстрации технологии создания контента согласился принять участие в проекте.
— Честно говоря, это было поразительно, потрясающе и немного пугающе. Голос был не просто близок, он был почти на 2 процента ниже идеального, — сказал комментатор.
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