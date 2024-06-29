The Internet Archive удалил 500 тысяч книг после судебного иска от издателей

После судебного иска, поданного издателями против The Internet Archive (IA), бесплатная онлайн-библиотека была вынуждена удалить около 500 тысяч книг. В своем блоге The Internet Archive охарактеризовал удаление этих книг как «разрушительную потерю» для читателей, которые зависят от платформы для доступа к труднодоступным или недоступным книгам. Сейчас IA подала апелляцию, надеясь убедить суд США, что их практика — это добросовестное использование в рамках закона об авторском праве.

По данным IA, издатели не смогли представить доказательства того, что рынок электронных книг пострадал от цифрового заимствования. С момента вынесения судебного решения IA была завалена запросами от читателей со всего мира, которые ищут удаленные книги. В открытом письме издателям почти 19 тыс. подписчиков бесплатной онлайн-библиотеки попросили пересмотреть решение и восстановить доступ к книгам. Эксперты отмечают, что удаление книг негативно сказывается на образовательном процессе, особенно в малообеспеченных и удаленных сообществах, где доступ к материалам ограничен.

В апелляционном документе IA утверждает, что контролируемое цифровое заимствование служит целям авторского права и общественным интересам. Priscilla Du Preez на Unsplash

Представитель Ассоциации американских издателей (AAP) отметил, что удаление книг было выполнено по взаимному соглашению с The Internet Archive после признания судом факта нарушения авторских прав. В заявлении говорится, что IA передавал литературные произведения всему миру, не лицензируя необходимые права у авторов и издателей.

В апелляционном документе IA утверждает, что контролируемое цифровое заимствование служит целям авторского права и общественным интересам, так как используется для обучения и исследований. IA настаивает, что их использование книг не преследует коммерческие цели и не наносит вреда рынку.

Эксперты считают, что, если издатели победят, это может навсегда лишить многих людей, особенно в отдаленных регионах, доступа к редким книгам.

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Екатерина Петрова